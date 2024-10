Salute mentale, L'associazione regionale Percorsi compie 30 anni

Il traguardo sarà celebrato con una giornata di studio e con la premiazione di Un Calcio al Pregiudizio

In occasione dei suoi trenta anni di attività, l’associazione Percorsi odv Abruzzo organizza una giornata di studio che si terrà martedì 8 ottobre, dalle 9 alle 13, nell’auditorium del rettorato dell’università Gabriele D’Annunzio, a Chieti. Grazie al coinvolgimento dei massimi esponenti politici e sanitari della regione, l’occasione sarà utile per focalizzarsi sul presente e sul futuro prossimo della salute mentale in Abruzzo.

L’impegno prioritario di Percorsi odv, associazione regionale familiari per la tutela della salute mentale, è da sempre quello di elaborare proposte concrete orientate alla de-istituzionalizzazione dei pazienti psichiatrici e allo sviluppo della psichiatria di comunità o territoriale, di concerto con i vari piani sanitari e sociali regionali che si succedono e le sistematiche programmazioni degli Ecad, coinvolgendo in qualsiasi iniziativa l’intera cittadinanza così da sensibilizzarla al tema della salute mentale. La giornata di studi, di cui si allega il manifesto ha come titolo “La sfida della sinergia per un progetto personalizzato di vita”.

“Il tema del convegno”, spiega il presidente Eugenio Di Caro, “vuole sviluppare la indispensabile sinergia che bisogna attivare tra il mondo della sanità e il mondo del sociale, per raggiungere il comune obiettivo della definizione dei progetti personalizzati di vita per i nostri utenti. Sempre più nella medicina di oggi, sia organica che mentale, si applica il principio della cura specifica per ogni persona, comunque prendendo a riferimento le buone pratiche che vengono codificate come riferimenti di base. Abbiamo un fitto programma di interventi con illustri relatori in tutte le discipline; l'ambizione di questa giornata è creare uno spirito di comuni intenti piuttosto che l’amplificazione delle singole specificità”.

L'evento si chiuderà con la premiazione delle squadre partecipanti al torneo di calcetto “Un calcio al pregiudizio”, organizzato dall'università sotto la guida del presidente Tiziano Zuccarini. E proprio in questi giorni si è conclusa la sedicesima edizione di Matti per il calcio, la rassegna nazionale di calcio a 7 riservata ai Dipartimenti e ai Centri di salute mentale nonché alle associazioni e cooperative che operano nel settore, organizzata e promossa dal settore di attività nazionale calcio Uisp, che quest'anno si è svolta allo stadio comunale Nicoletti di Riccione. “La Percorsi odv”, dice Fabio Fischietti, psicoterapeuta dell’associazione e allenatore della squadra, “ha chiuso al settimo posto nazionale, frutto di 3 vittorie e 2 sconfitte. Ma il risultato più importante dal punto di vista terapeutico è rappresentato dai risultati raggiunti annualmente dai giocatori al di fuori del rettangolo verde, in ottica di autonomia, determinazione nel raggiungimento degli obiettivi, gestione del proprio stato di salute psicofisica, evidenze tali da rendere lo sport uno strumento consolidato nella cura dei disturbi mentali”.