Meritocrazia Italia, a Francavilla al Mare il Direttivo Nazionale sceglie l'Abruzzo quale sede del Congresso

Il Congresso nazionale, in programma a settembre, sarà un importante momento di confronto tra gli oltre 7mila associati, mille solo in Abruzzo.

Una due giorni partecipata e densa di attività si è conclusa oggi a Francavilla al Mare, all'Hotel Villa Maria, per il Direttivo nazionale Abruzzo di Meritocrazia Italia. Oltre 80 i partecipanti all’evento, provenienti da tutto il Paese, che non hanno voluto mancare, dopo un lungo periodo di lockdown, alla prima importante iniziativa in presenza, seppur nel rispetto delle norme anticovid, volta a costruire le basi del Congresso Nazionale, in programma a settembre e “poter scrivere - come è stato sottolineato - nuove pagine di coesione sociale”.

I principi fondanti di Meritocrazia Italia, guidata dal presidente, l’avvocato Walter Mauriello, che ha creato e creduto in questo progetto, sono quelli di riaffermare l’importanza del merito, dell’impegno e dell’equità sociale. È per questo che non è stato difficile in questi anni far crescere il numero di soci, persone che rappresentano un ampio ventaglio di professionalità, dall’imprenditore al libero professionista, dal lavoratore indipendente all’avvocato, che hanno scelto di sposare il progetto dell-Italia che merita e mettere le proprie competenze al servizio dell-associazione e della collettività.

Ecco che così MI è riuscita dal 2019 a raggiungere un elevato numero di soci, oltre 7mila in tutto lo stivale, mille in Abruzzo.

Nel pomeriggio di ella prima giornata dei lavori il Presidente della scuola di formazione politica “CREA”, la Scuola di formazione politica di MI, ha presentato il nuovo Programma delle prossime lezioni, illustrando altresì le altre novità. A seguire, il Consigliere di Presidenza Tesoriere ha relazionato in merito al bilancio del Movimento, approvato all’unanimità. La giornata di sabato è stata caratterizzata dalle sessioni di lavoro con i coordinatori regionali e i Ministri MI, nonché dal tanto atteso annuncio della località che ospiterà il III Congresso Nazionale di Meritocrazia Italia il 2-4 settembre, dal titolo “Welfare: la transizione del Merito”; sull’onda dell’entusiasmo di tutti i presenti, la scelta è ricaduta sulla regione Abruzzo. Ieri hanno voluto portare il loro saluto al presidente di Meritocrazia Italia e a tutti i partecipanti alla due giorni in Abruzzo, il sindaco di Francavilla al Mare, Antonio Luciani e Federica Chiavaroli, imprenditrice, già Sottosegretario alla Giustizia.

Dall’evento si sono poste le basi per il Congresso nazionale che si terrà a settembre. Il presidente Walter Mauriello ha annunciato, con grande entusiasmo, che sarà l'Abruzzo ad ospitare l'evento, premiando così una delle regioni in Italia che si distingue nell'ambito del percorso di crescita dell'associazione no-profit e a carattere socio-culturale, che viene definita una valigia carica di esperienze e professionalità in giro per l'Italia.

in Conclusione dei lavori così il presidente nazionale, Walter Mauriello:”I cittadini hanno bisogno di recuperare la fiducia nelle Istituzioni. Hanno bisogno di verità, per essere veramente liberi. Meritocrazia vuole ridare valore alle diversità e riconoscere l’importanza del contributo dei singoli. Vuol portare i colori e trasmettere l’emozione dei sentimenti puri. Lealtà, competenza, disponibilità e condivisione: queste sono le parole della costruzione”.