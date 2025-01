Anffas Lanciano e Rotary Lanciano Costa dei Trabocchi presentano il convegno "Lavoro Senza Barriere”

Giovedì 30 gennaio 2025, a partire dalle ore 16.30 presso la Sala Conferenze di Anffas Lanciano (Via Nazionale per Lanciano 8/B, Santa Maria Imbaro).

In continuità con il loro impegno a favore dell'inclusività sociale e del superamento delle barriere che ancora oggi esistono in vari ambiti della vita quotidiana, Anffas Lanciano e il Rotary Club Lanciano Costa dei Trabocchi sono lieti di annunciare l’organizzazione del convegno "Lavoro Senza Barriere", che si terrà giovedì 30 gennaio 2025, a partire dalle ore 16.30 presso la Sala Conferenze di Anffas Lanciano (Via Nazionale per Lanciano 8/B, Santa Maria Imbaro).



L'evento mira a sensibilizzare sul tema del lavoro inclusivo, con particolare attenzione alle opportunità e alle politiche che possono garantire l'accesso e la piena partecipazione delle persone con disabilità nel mondo del lavoro. L’incontro intende anche esplorare le best practices per l'integrazione lavorativa e come le imprese possano diventare protagoniste di un cambiamento positivo, contribuendo alla creazione di ambienti di lavoro accessibili e privi di discriminazioni.



L'evento riunirà esperti di rilievo nazionale e locale per affrontare il tema cruciale dell'inclusione lavorativa. Tra i saluti istituzionali spiccano quelli del Dott. Carlo Martelli, Presidente Anffas Lanciano, ed Emiliana Di Camillo, Presidente del Rotary Lanciano Costa dei Trabocchi.

I relatori di spicco includono il Dott. Roberto Speziale, Presidente Anffas Nazionale, la Dott.ssa Giovanna Sabbarese, Dirigente del Settore Servizi alla Persona ECAD ASD 11 Frentano, e la Dott.ssa Violetta Martino del Centro per l'Impiego di Lanciano.

Arricchiranno il dibattito gli interventi di Antonella Colantonio del Centro di Aggregazione Psicosociale "S.Onofrio", la Dott.ssa Veronica D'Ovidio, psicologa Anffas Lanciano, Giacomo Dell'Anna , Rocco Della Rocchetta e Donatella Mancini.

La moderazione sarà a cura dell'Avv. Barbara Rosati del Rotary Lanciano Costa dei Trabocchi.

L'obiettivo del convegno è promuovere un dialogo costruttivo sull'abbattimento delle barriere lavorative, offrendo opportunità concrete di inclusione e integrazione professionale.

Tutti i cittadini e le realtà interessate sono invitati a partecipare. Per informazioni e conferme è possibile contattare il numero 339298453 di Anffas Lanciano.

L'appuntamento è per giovedì 30 gennaio 2025 alle 16:30 presso la Sala Conferenze Anffas, in Via Nazionale per Lanciano 8/B a Santa Maria Imbaro.