Al Ciak City "Ciak si dona", rassegna cinematografica di Aido Avo e Croce Rossa

Tre associazioni lancianesi, Aido (Associazione italiana per la donazione di organi), Avo (Associazione volontari ospedalieri) e Croce Rossa, organizzano la prima rassegna cinematografica dal titolo Ciak si dona, in programma nel CiakCity Polycenter a Rocca San Giovanni a partire da venerdì 3 marzo, alle 19. L’iniziativa rientra all’interno delle proposte elaborate per “Agire in Rete”, misura del Csv Abruzzo Ets lanciata lo scorso anno per promuovere la strutturazione di reti tematiche, laboratori sociali e percorsi di sviluppo comunitario.

Questo evento nasce dall’incontro delle tre associazioni durante il periodo dell’emergenza sanitaria che ha portato inevitabilmente a rivedere il proprio operato e il concetto stesso di volontario. Da quel contesto tragico e buio nasce il desiderio di voler promuovere il volontariato che ha al suo centro il dono del tempo, filo rosso che condurrà le tre serate della rassegna.

Il cartellone prevede tre serate, nei primi tre venerdì di marzo ( 3 - 10 - 17 ) per accompagnare il pubblico verso una primavera in cui far fiorire il seme posato durante questi appuntamenti in cui si parlerà di tematiche reali viste dagli occhi dei volontari, veicolate e amplificate dai film scelti in collaborazione con il collettivo Cinema Sala4 di Lanciano.

Questi i titoli che saranno proiettati: 3 marzo, The Father – Nulla è come sembra; 10 marzo, Mai raramente a volte per sempre; 17 marzo, 18 regali. Appuntamento al cinema alle 19, dunque, per un aperitivo con prodotti selezionati dai fratelli The Spadanos Lele e Marti.

Seguirà l’introduzione al film curata dall’esperto cinematografico Claudio Soffio e dai rappresentanti delle tre associazioni che presenteranno le proprie realtà e offriranno al pubblico spunti utili alla visione del film. Al termine delle proiezioni ci sarà il dibattito nel quale ci si confronterà e rifletterà sul dono del tempo. L’iniziativa si avvale della direzione artistica di Francesco Luigi Di Bucchianico della Diunozero.net che ha collaborato con le tre associazioni sia nella scelta delle pellicole che nella comunicazione.