RDM Ricambi di Lanciano trionfa all’ EICMA 2023 di Milano

Il General Manager Carmine Aimola; ogni nostro successo è frutto della forza e dell’unione della nostra famiglia e delle capacità di tutto il nostro team.

RDM Ricambi, azienda di Lanciano in provincia di Chieti, leader in Europa nella produzione di componenti e accessori di alta qualità per Minicar di tutte le marche, ha consolidato la sua posizione di rilievo durante l’EICMA 2023, dimostrando ancora una volta il suo impegno nel settore e la costante ricerca di eccellenza.



È il terzo anno consecutivo che l’azienda partecipa alla Fiera Internazionale del ciclo e motociclo, riscuotendo un successo crescente, un valore aggiunto che motiva e sprona a raggiungere nuovi obiettivi sempre più ambiziosi. L'evento, che ha chiuso i battenti Domenica 12 novembre a Milano, che ha visto esposti i marchi più prestigiosi nel mercato delle due ruote, ha rappresentato un'occasione straordinaria per RDM Ricambi di far conoscere da vicino la qualità dei suoi prodotti aftermarket delle minacar, per i quali è diventata nel tempo leader internazionale e sinonimo di serietà ed affidabilità, garantendo ottime performance e sicurezza.





Tra le novità portate in fiera, le parti di ricambio del motore, testate nude, pistoni e fasce per tutti i motori delle Minicar e poi la chicca per eccellenza, ossia il motore semi completo fornito come ricambio alternativo all’originale per i motori 492. I primi pezzi disponibili saranno pronti a partire da gennaio\febbraio 2024.



Questa edizione ha rappresentato una vetrina importante, portando a contratti e commesse significative, oltre a conquistare numerosi nuovi clienti che hanno apprezzato le eccellenti doti di questa azienda tutta abruzzese di Lanciano, capace di farsi apprezzare in molte lingue nel contesto internazionale.



Il General Manager di RDM Ricambi, Carmine Aimola, ha espresso la sua soddisfazione nel partecipare nuovamente a un evento così prestigioso, sottolineando l'importanza di EICMA come piattaforma per presentare le ultime innovazioni e per interagire con clienti e professionisti del settore. La presenza di media provenienti da tutto il mondo ha contribuito a mettere in luce la qualità dei prodotti dell'azienda.

“Abbiamo partecipato esponendo nuovi prodotti in esclusiva europea ed abbiamo registrato numeri molto rilevanti. – dice Carmine Aimola - Nel nostro spazio espositivo abbiamo ricevuto visite di clienti provenienti da tutte le parti del mondo, rafforzando nuovamente il legame con i nostri distributori che ci hanno dimostrato con la loro presenza la loro rinnovata fiducia. Numerose le visite anche da parte di operatori italiani nel nostro stand che questo anno abbiamo curato nei minimi dettagli e che ha riscontrato un grande interesse da parte del pubblico presente in Fiera”. L'ampio spazio espositivo di RDM Ricambi è stato infatti preso d'assalto da visitatori entusiasti, attratti non solo dalla qualità dei componenti, ma anche dai bellissimi gadget proposti”.







Il general Manager tiene a ringraziare per questo la moglie, Romina Di Menno Di Bucchianico, Direttore Amministrativo dell’azienda, che ha curato nei minimi dettagli la presenza dell'azienda all'edizione 2023 di Eicma: “Romina ha riservato particolare attenzione alla cura del dettaglio con il suo buon gusto e la classe che la contraddistinguono. - dice Aimola - è una figura importantissima all’interno del Team di RDM, da anni lavora in stretta collaborazione con me, occupandosi sia della parte Amministrativa, di cui è responsabile, ma anche di altri settori aziendali, garantendo contributi strategici per il raggiungimento dei nostri successi”. Riguardo ai nuovi obiettivi per il 2024-2025 il General Manager di RDM preannuncia l’ampliamento del Team con l’inserimento di nuove figure professionali.





“È doveroso un ringraziamento a tutti i clienti che ci scelgono e sposano i nostri progetti, facendoci da sprone per fare sempre meglio, un grazie a tutti i nostri collaboratori, il nostro Team è sempre più professionale e competente e quindi fondamentale. Infine torno a ringraziare mia moglie Romina, - conclude Aimola - una figura determinante in questo nostro percorso virtuoso, una donna che mi è sempre accanto e con la quale condivido ogni scelta legata all’azienda, senza il suo supporto, la sua dedizione, la sua forza e determinazione, forse non avremmo mai ottenuto tutto questo.

La nostra famiglia, lei e i nostri due figli, sono il motore, la forza per intraprendere ogni nuova sfida e per raggiungere ogni ambizioso risultato”.