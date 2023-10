L'Azienda BioAlimenta di Fara San Martino celebra 25 Anni di successo nel mondo dei prodotti Gluten Free

Questa realtà, che rappresenta un orgoglio per l'Abruzzo produttivo, si è affermata nel settore con una spinta innovativa e un forte legame con il territorio. La sua storia è una testimonianza di impegno e visione, intraprendendo la sfida dei prodotti senza glutine quando pochi comprendevano la loro importanza e potenzialità.

Festeggia i suoi primi 25 anni di attività l’Azienda BioAlimenta di Fara San Martino, che produce e distribuisce nel mondo l’eccellenza del food Made in Italy in versione Gluten Free. Con il brand Farabella è tra i leader in Italia ed esporta in oltre 20 Paesi più di 70 formati di pasta e gnocchi, anche Bio. Questa importante realtà, orgoglio dell’Abruzzo produttivo, ha saputo imporsi in un mercato particolare con una spinta innovativa e con il giusto legame con il territorio; raccoglie i frutti di una sfida intrapresa quando in pochi comprendevano l’importanza di questo settore e le sue potenzialità.

Dal 7 ottobre 1998, data della sua costituzione, opera con il nobile intento di offrire un ottimo primo piatto a chi segue un’alimentazione senza glutine. Nel moderno stabilimento di Fara San Martino si dedica alle sole produzioni Gluten Free, con materie prime selezionate e con l’acqua pura di sorgente della Maiella che ha caratteristiche oligominerali, secondo l’antica tradizione pastaia del luogo.

L’Amministratore Delegato Cesidio Di Martino, in occasione di questo speciale anniversario, tiene a ringraziare tutti coloro che hanno contribuito e contribuiscono al successo della BioAlimenta. Per affrontare al meglio le sfide future e le richieste di un mercato sempre più esigente, sono in corso importanti lavori di ampliamento della sede produttiva con investimenti per nuovi impianti tecnologicamente all’avanguardia. L'azienda, con il suo brand Farabella, ha dimostrato come l'innovazione e l'impegno nel settore dei prodotti senza glutine possano portare a risultati straordinari.

Negli ultimi anni, la domanda di prodotti senza glutine è cresciuta in modo significativo, non solo tra coloro che soffrono di celiachia o sensibilità al glutine, ma anche tra coloro che cercano alternative più salutari e leggere nella loro dieta quotidiana. Questo trend è il riflesso di una crescente consapevolezza sulla salute e del desiderio di adottare uno stile di vita più equilibrato. I prodotti senza glutine offrono una soluzione preziosa per coloro che devono evitare il glutine per ragioni di salute, ma hanno anche guadagnato popolarità tra coloro che desiderano semplicemente esplorare nuove opzioni alimentari. Inoltre, i prodotti senza glutine stanno guadagnando terreno anche nei mercati internazionali, come dimostrato dall'espansione dell'Azienda BioAlimenta in oltre 20 Paesi.

Questo non solo promuove l'eccellenza del cibo italiano, e in questo caso Abruzzese, ma contribuisce anche a creare un'immagine positiva dell'Italia come leader nella produzione di prodotti senza glutine di alta qualità. La crescita virtuosa compiuta in 25 anni di attività da questa azienda di Fara San Martino e l'impegno continuo dei suoi vertici nell'innovazione e nell'espansione la pone quale importante tassello dell’economia abruzzese.