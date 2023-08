Approvato il Bilancio 2022 di Confidimpresa Abruzzo: Aumento del 70% negli Affidamenti Garantiti

Fabrizio Bomba: Concentrati sul Rafforzamento del Ruolo del Confidi e su nuovi Accordi Bancari per Sostenere le PMI

L'assemblea dei Soci della Cooperativa Artigiana di Garanzia "Città di Lanciano" Confidimpresa Abruzzo ha approvato il bilancio consuntivo relativo all'anno 2022. L'evento è stato caratterizzato da importanti sviluppi, tra cui un notevole incremento del 70% negli affidamenti garantiti rispetto all'anno precedente.

Nel corso della riunione, il Presidente Fabrizio Bomba ha presentato la gestione finanziaria dell'anno, mettendo in evidenza il costante impegno del Consiglio di Amministrazione nel rimodellare la struttura del Confidi per migliorarne l'efficienza. Nonostante le sfide derivanti dalla crisi geopolitica, il bilancio ha registrato una riduzione della perdita da 83.695 euro nel 2021 a 74.703 euro nel 2022.

Bomba ha spiegato che tale perdita è attribuibile agli accantonamenti previsti dalle nuove normative, integrate sin dal primo bilancio. Bomba ha sottolineato il trend positivo dell'organizzazione e il suo avvicinamento al pareggio di bilancio. "Abbiamo lavorato instancabilmente per riorganizzare la struttura al fine di offrire il massimo supporto a tutti gli associati", ha affermato. "Il nostro obiettivo è agevolare l'accesso al credito per le PMI. In questo contesto, il ruolo del Confidi è fondamentale, poiché sostiene le micro e piccole imprese, mantenendo vivo l'obiettivo mutualistico. Abbiamo stretto nuove collaborazioni con istituti bancari e stiamo lavorando affinché le imprese in maggiore difficoltà possano accedere alla controgaranzia, specialmente nel contesto socio-economico attuale." Bomba ha anche annunciato l'avvio di nuove iniziative commerciali con le Banche, arricchendo i servizi oltre alla garanzia al credito. Ha informato i soci sull'avanzamento dei lavori per la certificazione della sala Buccella, parte del patrimonio immobiliare del Confidi, che sarà utilizzata per corsi di formazione e altre attività. Un altro importante annuncio è stato la nomina del consigliere Mayk Gnagnarella a vice presidente. Bomba ha sottolineato che tale incarico riflette l'impegno verso il rinnovamento dell'organizzazione. "Mentre ci apprestiamo a celebrare il nostro 60º anniversario, il 30 settembre, riconosciamo l'importanza di adattarci alle nuove esigenze e catturare le nuove opportunità", ha concluso Bomba.