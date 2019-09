La ‘Piccola Biblioteca’ di Mozzagrogna (Ch) festeggia i suoi primi 10 anni.

Sono trascorsi 10 anni dal novembre 2009 quando la ‘Piccola Biblioteca’ di Mozzagrogna nacque grazie all’impegno dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco, Tommaso Schips.

La creazione della Biblioteca, che si trova in via del Frentano, è stato uno dei primi progetti attuati dalla prima amministrazione Schips nella convinzione di favorire la diffusione del sapere, ma anche lo scambio e l’aggregazione degli abitanti – soprattutto i più giovani – della comunità. Oggi, dopo 10 anni, l’amministrazione – ancora guidata da Tommaso Schips – ribadisce il suo impegno e il suo sostegno alla ‘Piccola Biblioteca’ nella consapevolezza della sua importanza. Perché investire impegno e risorse per una biblioteca, in questi tempi, quando i lettori possono ottenere all’istante quasi tutto quello che vogliono da internet? È questa la sfida a cui ha voluto rispondere l’amministrazione comunale di Mozzagrogna dotando la comunità di una biblioteca pubblica. “ Le biblioteche - si legge in una nota -sono l’unico luogo dove l’informazione è gratuita e completa, basta disporre del tempo necessario per frequentarle! In un mondo in cui le potenziali fonti informative – quali internet e social – di semplice accesso sono decisamente variabili per qualità e rilevanza, la competenza delle biblioteche in moltissime discipline può rivelarsi impagabile. Una comunità senza una biblioteca è una comunità più esposta alla disuguaglianza. - continua la nota - La biblioteca svolge un ruolo educativo fondamentale: l’uguaglianza nelle opportunità di accesso alla maggior parte delle informazioni. La storia, la cultura, la scienza sono beni comuni. Le biblioteche hanno un ruolo guida in quanto luoghi di incontro nelle comunità, costruiti attorno a idee e progetti. Le biblioteche sono anche uno strumento di integrazione perché permettono ai migranti di adattarsi bene al sistema di un qualsiasi paese libero, preparandosi a far parte della comunità in cui vivono.” Uno dei futuri obiettivi che l’amministrazione comunale di Mozzagnogna intende perseguire è quello di rendere la biblioteca più digitale ossia non dare in prestito solo volumi, ma sempre più file di testo, audio e video, con la presenza anche sui social network. Tutte le attività realizzate e tutte quelle che si realizzeranno sono in collaborazione con il gruppo dei volontari della Piccola Biblioteca, con gli attori del “Piccolo Teatro Orazio Costa” di Pescara, con il maestro Franco Giancristofaro e la sua chitarra e con le attività commerciali del territorio. Ricco Il calendario delle attività 2019 - 2020 come ogni anno, presentazione di libri e pomeriggi a tema che trattano temi sociali, ambientali, storici e di salute. Tutti gli eventi in programma vedranno la presenza di autori e competenze locali e nazionali. Una particolare attenzione è rivolta agli studenti delle scuole dell’infanzia, elementari e medie di Mozzagrogna con progetti didattici che li vedono protagonisti degli incontri tematici. La biblioteca organizza anche momenti ludici e formativi: tombolata di Natale con i bambini, corso di scacchi, corso di informatica e laboratori per i più piccini. Per il decennale si prevedono eventi di particolare rilievo, in collaborazione con giornalisti e scrittori autorevoli quali Giuseppe Maria Gnagnarella e Fabrizio Altieri, direttori museali come Alfonso Cipolla e spettacoli teatrali per i più piccoli. Saranno occasioni di festa per tutti, ma anche approfondimenti coerenti con la volontà della biblioteca di essere luogo ideale e concreto di incontro, scambio, conoscenza e dialogo per tutti.