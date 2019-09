I poteri pubblici nell'età del disincanto. L'unità perduta tra legislazione, regolazione e giurisdizione

E’ uscito nei giorni scorsi nelle librerie ed in formato digitale il volume “I poteri pubblici nell’età del disincanto”.

Edito da LUISS University Press, di cui sono autori il Prof. Daniele Piccione e Giovanni Legnini, esponente politico del Pd, avvocato, già Vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura e attualmente Consigliere Regionale di opposizione nel governo Abruzzese.



Il libro, nel tratteggiare l’evoluzione dei poteri pubblici in Italia, si sofferma sulle ragioni della perdita di centralità della funzione legislativa, dello sviluppo e dei momenti di crisi delle giurisdizioni e dell'irruzione dei poteri regolatori delle autorità indipendenti nei processi economici globalizzati.







“Nel descrivere il diffuso senso di dispersione e frammentazione dei poteri, che ha accentuato la crisi di consenso nei confronti delle istituzioni repubblicane, proviamo - scrive Legnini - ad indicare le vie per un recupero di fiducia e di certezze nella regolazione dei rapporti economici e per la tutela dei diritti fondamentali. Sullo sfondo si staglia la sfida di un’auspicabile ricomposizione dell’unità perduta tra legislazione, giurisdizione e regolazione, nel contesto dell'integrazione europea e della dimensione globale dell'economia e del diritto. Voglio ringraziare - continua Legnini - i tanti che ci hanno fornito contributi e riflessioni, maturati nel corso di incontri pubblici e conversazioni private, e tutti coloro che sono stati di ispirazione e supporto. La speranza è che le riflessioni che abbiamo sviluppato possano rappresentare uno stimolo a riscoprire quella 'decisività dei fini politici' , lucidamente descritta dal Professor Natalino Irti che ha voluto onorarci della sua pregevole prefazione.”