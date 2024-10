Truffa ai danni di un anziano a Sulmona, tre persone denunciate

L'inchiesta riguarda un uomo che, con l'aiuto della moglie e del figlio, avrebbe approfittato dello stato di fragilità di un anziano, inducendolo a firmare titoli cambiari e a consegnare ingenti somme di denaro con la falsa promessa di ottenere una patente di guida.

Durante l'indagine, sono emerse varie anomalie finanziarie, tra cui prelievi di denaro in contante effettuati dall'anziano per un totale di circa 130.000 euro, tra gennaio 2022 e gennaio 2023. Approfonditi accertamenti tecnici e finanziari hanno rivelato che i tre indagati, membri della stessa famiglia, hanno approfittato delle condizioni di salute mentale della vittima per truffarla.

Le perquisizioni hanno portato al ritrovamento di documenti comprovanti i pagamenti effettuati dall'anziano, il quale era spesso convinto a eseguire bonifici bancari con causali fittizie, come la compravendita di veicoli. Inoltre, gli smartphone dei coinvolti sono stati sequestrati, e non si escludono ulteriori sviluppi investigativi.

L'operazione delle Fiamme Gialle di Sulmona evidenzia il costante impegno del Corpo nella tutela della legalità economico-finanziaria, specialmente a protezione dei soggetti più deboli. Gli indagati saranno considerati colpevoli solo in caso di una sentenza definitiva di condanna.