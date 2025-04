Addio a Vincenzo Palmerio, medico e politico abruzzese: il cordoglio di Enrico Di Giuseppantonio e dell'Udc Abruzzo

Segretario regionale dell'Unione di Centro (UDC), ha voluto esprimere il proprio cordoglio personale e quello della comunità politica dei democratici cristiani abruzzesi.

È venuto a mancare Vincenzo Palmerio, figura di spicco nel panorama politico e sociale abruzzese, già medico e amministratore pubblico stimato. La sua scomparsa ha suscitato profonda commozione in tutta la regione, dove ha lasciato un segno indelebile per il suo impegno e la sua umanità.

A ricordarlo con affetto e gratitudine è Enrico Di Giuseppantonio, Sindaco di Fossacesia e Segretario regionale dell'Unione di Centro (UDC), che ha voluto esprimere il proprio cordoglio personale e quello della comunità politica dei democratici cristiani abruzzesi: «Con profonda commozione esprimo i sentimenti di cordoglio alla famiglia e agli amici di Vincenzo Palmerio, uomo di grande qualità umana e professionale. La sua scomparsa lascia un vuoto non solo in chi ha avuto il privilegio di conoscerlo, ma anche nelle comunità che ha servito con dedizione e senso del dovere. Medico e politico stimato, ha svolto con competenza e responsabilità importanti ruoli pubblici: sempre animato da un profondo senso di servizio e da una passione autentica per il bene comune. Vincenzo è stato un protagonista della vita politica abruzzese, un uomo della Democrazia Cristiana che ha saputo intrecciare rapporti sinceri con i cittadini, facendosi interprete dei loro bisogni e delle loro speranze. La sua presenza, la sua determinazione e il suo stile sobrio ma incisivo resteranno un esempio per chi crede nella politica come impegno quotidiano al servizio di tutti. A nome mio personale, dell’Unione di Centro (UDC) e di tutti i democratici cristiani abruzzesi, ne onoro la memoria con rispetto e gratitudine. Il suo ricordo resterà vivo in tutti noi.»