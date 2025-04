Addio a Vincenzo Palmerio, medico e politico di spessore, una vita tra sanità e impegno pubblico

Domani, Sabato 26 Aprile, l’ultimo saluto all’ex assessore regionale: professionalità, passione e dedizione al servizio del territorio

Non è stato solo un medico, né solo un politico: Vincenzo Palmerio è stato un punto di riferimento. Si è spento nel pomeriggio di ieri 24 aprile, a 76 anni, dopo una malattia che, come tutte le avversità affrontate in vita, aveva provato a combattere fino all’ultimo. E che sembrava perfino volerlo risparmiare, visto un recente e illusorio miglioramento. Poi, negli ultimi giorni, il rapido declino e il commiato finale.

Palmerio, originario di Mozzagrogna ma residente a Lanciano, aveva costruito una carriera solida, prestigiosa, spesa tra medicina, sanità pubblica e impegno politico. Laureato a Bologna, doppia specializzazione in Fisiochinesiterapia Ortopedica e Psichiatria, era stato Fisiatra e poi responsabile del Servizio di Riabilitazione per la Asl Lanciano-Vasto-Chieti, nonché Direttore Sanitario Aziendale della Asl dell’Aquila.

Ma a farne un volto noto anche fuori dall’ambiente medico era stato il suo storico impegno nella Democrazia Cristiana. Consigliere provinciale, sindaco di Rocca San Giovanni, assessore e consigliere regionale, membro del CdA della Sasi: Palmerio incarnava quella generazione di amministratori che non guardava l’orologio ma i bisogni della gente.

Attualmente ricopriva il ruolo di direttore sanitario della R.A. San Giorgio di Treglio, dove sarà allestita la camera ardente. Lascia un vuoto profondo nella comunità e nella sua famiglia: la moglie Brunilde, i figli Giuseppe con Adele, Luca con Silvia, Lorenzo e la piccola Lavinia.

In queste ore si susseguono numerosi messaggi di cordoglio, che tratteggiano l’immagine di un uomo stimato, amato e ricordato con sincero affetto.

«Con sincero dolore che il dottor Vincenzo Palmerio ha lasciato questo mondo. Un Signore d'altri tempi, un politico di vecchio stampo ed un ottimo Medico che sapeva coniugare la preparazione professionale con l'umanità profonda del suo cuore. Avevo parlato con lui pochi giorni prima del ricovero e nulla faceva presagire il prologo di un dramma. Un abbraccio sincero ed affettuoso ai familiari».

«Se ne è andato il dottor Vincenzo Palmerio, uomo di altri tempi. Uomo della buona sanità e della buona politica. Ti ricorderò sempre con tanta stima. Ciao dottore», scrive un altro cittadino.

L’ultimo saluto a Vincenzo Palmerio si terrà domani, sabato 26 aprile, alle 11.15 nella chiesa di San Matteo Apostolo a Rocca San Giovanni, il paese che lo aveva visto sindaco e che ora lo abbraccia per l’ultima volta.

Alla famiglia del dottor Vincenzo Palmerio le condoglianze della nostra redazione.

Miriana Lanetta