Nocciano, agricoltore muore schiacciato dal trattore

Un uomo di 61 anni è morto stamane, intorno alle 13.30, schiacciato dal trattore alla guida del quale stava eseguendo lavori di sbancamento in un terreno in contrada Casali a Nocciano. Nel fare una salita ha perso il controllo del mezzo che lo ha travolto. Sul posto i sanitari del 118 ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Una squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Alanno ha provveduto ad estrarre la vittima dal mezzo agricolo. Saranno i carabinieri attraverso i rilievi eseguiti a verificare le cause dell’incidente mortale.