Montesilvano, controlli ad alto impatto della Polizia di Stato, arrestato 44enne per rapina impropria

Sempre alta l'attenzione della Polizia di Stato per garantire sicurezza sul territorio in Abruzzo. In particolare durante un servizio straordinario di controllo ad alto impatto della Polizia di Stato nell'area compresa tra i comuni di Pescara e Montesilvano, sono stati identificati 250 individui e controllati 90 veicoli e 3 esercizi pubblici.

L'attività mirava a contrastare situazioni di degrado e delinquenza, prevenire lo spaccio di stupefacenti e i reati in genere, fornendo una risposta incisiva alla domanda di sicurezza dei cittadini e turisti che affollano la riviera adriatica in questo periodo. Durante i controlli, cinque persone sono state segnalate per possesso di sostanze stupefacenti per uso personale.

Di particolare rilevanza l'arresto a Montesilvano di un 44enne per il reato di rapina impropria. Verso le 22:30, l'uomo è entrato in un'attività commerciale in cui aveva lavorato in passato e ha avuto un alterco con un dipendente. Durante la colluttazione, l'uomo ha afferrato alcune bottiglie di vino e ha tentato di fuggire, colpendo il dipendente nel tentativo di farlo desistere. Fortunatamente, una pattuglia di Polizia impegnata nei controlli ha prontamente fermato l'uomo in fuga e proceduto al suo arresto. L'azione della Polizia di Stato si è dimostrata efficace nel contrastare situazioni di illegalità e fornire una maggiore sicurezza ai residenti e ai visitatori della zona costiera.