Montesilvano, arrestato dai Carabinieri un 50enne trovato in possesso di oltre 2 kg di droga

L'arresto è il frutto di mirate attività di Polizia giudiziaria volte alla repressione dei reati legati al traffico e allo spaccio di droga sul territorio

Proseguono costanti ed intensificate le operazioni dei militari dell’Arma dei Carabinieri nella Città Adriatica volte al contrasto ed alla repressione delle attività illecite. Durante la settimana appena trascorsa infatti, sono state svolte da parte dei militari della Compagnia Carabinieri di Montesilvano, delle mirate attività di polizia giudiziaria volte alla repressione dei reati in genere con particolare attenzione posta sul traffico illecito delle sostanze stupefacenti immesse nel territorio.

Nell'ambito di queste importanti attività è stato arrestato un uomo di 50 anni di Montesilvano accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I militari tenevano sotto osservazione l'abitazione dell'uomo da tempo poichè nutrivano fondati sospetti circa la sua presunta attività criminosa, è per questo che hanno deciso di irrompere all’interno dell'appartamento dove, a seguito di perquisizione personale e domiciliare, è stato rinvenuto, abilmente nascosto all’interno di una delle stanze, ingente quantitativo di sostanza stupefacente del tipo hashish (1350 gr. complessivi) e marijuana (836 gr. complessivi) oltre a vario materiale utile alla sua suddivisione e confezionamento. Alla luce delle molteplici risultanze investigative acquisite dai Carabinieri, l’uomo è stato dichiarato in stato di arresto nella flagranza di reato ed al termine degli accertamenti di rito, espletati presso il Comando Compagnia Carabinieri di Montesilvano, è stato tradotto presso la sua abitazione in regime degli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.