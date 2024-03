Lanciano, violento incidente stradale in via per Treglio, coinvolte tre auto

Il tamponamento tra due auto che procedevano verso San Vito Chietino ha provocato un incidente frontale con un'auto che proveniva dalla direzione opposta.

Tanta paura oggi pomeriggio, soprattutto per la presenza di minori, a causa di un incidente stradale avvenuto intorno alle 17 a Lanciano in via per Treglio, poco prima della rotatoria che si trova nei pressi del supermercato Todis, che ha visto coinvolte tre auto.

Secondo una prima ricostruzione un'Audi nera, condotta da un uomo di Ortona di 76 anni anni, che procedeva da Lanciano verso San Vito Chietino, per cause ancora da accertare, avrebbe tamponato una Ford Fiesta rossa, alla cui guida vi era una donna di Lanciano di 51 anni, che viaggiava con due ragazzini a bordo. Nell'impatto l'utilitaria ha invaso la corsia opposta andando a schiantarsi contro una Fiat 500 L rossa, condotta da una giovane di 33 anni di San Vito Chietino, che viaggiava con un minore e che proveniva dalla direzione opposta. Violento lo scontro, a restare feriti gli occupanti della Ford Fiesta che sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e condotti per controlli in ospedale a Lanciano.

Vista la presenza di minori in entrambe le auto, il 118 ha richiesto l'intervento dell'elisoccorso, che dopo essersi interfacciato con il medico giunto sul posto, ed aver ricevuto rassicurazioni sulle condizioni di salute delle persone coinvolte nell'incidente, in particolare dei bambini, non è atterrato ed ha fatto rientro a Pescara. Le condizioni delle persone condotte al Renzetti non sarebbero gravi. Sul posto due pattuglie della Polizia Municipale di Lanciano, che si stanno occupando con meticolosità estrema dei rilievi, e i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza le auto, gravemente danneggiate nello scontro. Lunghe code si sono create nell'arteria che è sempre molto trafficata, sul posto la Polizia stradale per occuparsi della viabilità.