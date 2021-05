Incidente stradale mortale sulla Ss 80 nell'aquilano, perde la vita un motociclista 32enne

Si tratta di un 32enne marchigiano in gita con amici a Campotosto.

Un giovane di 32 anni di Offida (Ascoli Piceno), Davide Marinucci, è morto ieri mattina intorno a mezzogiorno in un incidente stradale. L'uomo, in gita a Camposto con un gruppo di amici, era in sella alla sua moto e stava percorrendo la ss 80 nel passo delle Capannelle, in direzione Teramo, improvvisamente, mentre stava proseguendo la corsa, affrontando le numerose curve della strada di montagna, avrebbe perso il controllo del mezzo andandosi a schiantare contro una cunetta. il 32enne avrebbe sbattutto violentemente la testa morendo sul colpo. Inutili i soccorsi da parte prima degli amici e poi dai sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare la morte del motociclista. Sul posto è giunta una pattuglia dei carabinieri di Campotosto, giunta sul posto pochissimi minuti dopo lo schianto mortale e che ora indaga su qanto accaduto.