Incidente stradale mortale sulla A14 nel tratto vastese

La tragedia è avvenuta a causa del tamponamento tra un'auto e un mezzo pesante

Un 37enne del Teramano, Emilio Vaccari, di Colledara, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi sull'autostrada A14, nel tratto compreso tra Vasto Sud e Vasto Nord, al km 452 corsia nord, in direzione Pescara. La targedia sarebbe avvenuta a causa di un tamponamento, l'automobile guidata dall'uomo, una fiat Panda, sarebbe andata a scontrarsi con un mezzo pesante. L'incidente ha causato oltre tre chilometri di coda e disagi per la circolazione poi riavviata in una sola corsia. Sul posto in azione i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 7° Tronco di Pescara di Autostrade per l'Italia.