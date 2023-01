I militari del Nucleo CITES di Pescara, hanno svolto approfonditi controlli sulla pesca illegale nel Fiume Pescara, deferendo 10 soggetti, sorpresi in flagranza durante la cattura di Anguille con l’ausilio di mezzi non consentiti (nasse ed ombrellini), poi sequestrati, mentre le Anguille pescate, circa 25 kg in totale, rinvenute ancora in vita, sono state rilasciate in natura nel luogo di cattura.