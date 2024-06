Ferito all'addome da un gruppo di giovani, è in gravi condizioni

Un giovane di 18 anni è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Pescara dopo essere stato accoltellato nella notte in una discoteca sul lungomare della città. L'episodio si è verificato in uno stabilimento balneare della riviera Nord.



Secondo le prime ricostruzioni, il giovane è stato colpito all'addome con un coltello lungo il corridoio che porta all'uscita, quando l'evento stava finendo e il locale si stava svuotando. Subito trasportato in ospedale, il diciottenne è stato sottoposto a un intervento chirurgico ed è attualmente ricoverato con prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Pescara, impegnati nelle indagini per ricostruire l'accaduto e identificare i responsabili.