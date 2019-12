Due escursionisti, un lancianese ed un sorano, muoiono sulla Majella

A perdere la vita un noto dermatologo di Lanciano, il dottor Giampiero Brasile e un uomo di Sora. I due facevano parte di una comitiva di sei escursionisti esperti.

Erano sei escursionisti esperti impegnati in una delle consuete camminate della Domenica in montagna sulla Maiella Abruzzese, ma qualcosa è andato storto e due di loro hanno perso la vita. Le vittime sono Gianpiero Brasile, 58 anni, conosciuto e stimato dottore dermatologo di Lanciano (Ch) e Antonio Muscedere, 55, originario di Sora.

Nella foto Giampiero Brasile, una delle vittime

A dare l'allarme altre due persone, che partecipavano alla camminata in montagna e che sono state tratte in salvo. L'incidente è avvenuto in una zona impervia chiamata Rava del Ferro a 2500 metri di quota. Sembra che uno dei due escursionisti sia scivolato per primo sul ghiaccio e l’altro, per tentare di raggiungerlo e soccorrerlo, sia a sua volta precipitato perdendo la vita. A dare l'allarme due dei quattro amici delle vittime impegnati nella stessa escursione. A curare le operazioni di soccorso con un elicottero del 118 di stanza a L'Aquila, due tecnici di elisoccorso del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, che hanno recuperato i corpi dei due escursionisti. Delle due salme, recuperate rispettivamente dagli elicotteri dei Vigili del Fuoco e del 118 dell'Aquila, una è stata trasportata all'ospedale di Pescara. Sale a tre il numero delle vittime in montagna oggi in Abruzzo, stamane era stato trovato il corpo senza vita di un 37 enne di Città Sant’Angelo, era disperso da venerdì, era finito in un dirupo sul Gran Sasso, una caduta che non gli ha dato scampo.