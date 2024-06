Atessa, alla guida della sua auto avverte un malore, 34enne trasportato in elisoccorso a Pescara

L’uomo ha perso i sensi e la sua auto ha accostato al guard rail , sulla strada statale 652, senza impattare.

Era alla guida della sua auto, una Fiat 500 e percorreva la SS652, la superstrada , in territorio di Atessa, quando al Km 68, direzione mare, ha avvertito un malore e ha perso i sensi. L'auto si è arrestata vicino al guardrail, senza impattare.

È accaduto stamane intorno alle 13, l’uomo alla guida, B.A. 34 anni, nato ad Atessa e residente ad Archi è stato soccorso grazie all’allerta lanciata da un altro automobilista che viaggiava con la sua vettura dietro alla 500 e che ha subito notato che qualcosa non andava rallentando. È stato lui a fermare le auto che sopraggiungevano, evitando che avvenisse qualcosa di irrimediabile e a chiamare i soccorsi. Il 34 enne è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale di Pescara, dove si trova ricoverato in rianimazione, ha ripreso conoscenza ma è ancora in prognosi riservata. Sul luogo dell’incidente la Polizia locale per i rilievi e i carabinieri del NORM della compagnia di Atessa che si sono occupati di bloccare la SS652 e permettere ad elisoccorso di atterrare.