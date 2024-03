Arrestato giovane spacciatore a Pescara: sequestrati due chili di droga e migliaia di euro in contanti

13/03/2024 - Redazione AbruzzoinVideo

Oltre ad Hashish e Marijuana, in casa dello spacciatore è stata ritrovata e sequestrata una nuova droga, particolarmente diffusa tra i giovani, conosciuta come “Wax”, un concentrato di cannabis in cera che può contenere anche fino all’80% di principio attivo della pianta, ad alto rischio di overdose.