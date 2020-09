Pescara, 19 autobus di ultima generazione entrano a far parte della flotta mezzi della Tua, l’azienda di trasporti della Regione Abruzzo.

Un innesto importante perché coincide con un momento delicato come quello della riapertura delle scuole, con tantissimi studenti abruzzesi che utilizzano quotidianamente il trasporto pubblico per le attività scolastiche.

I nuovi mezzi sono stati presentati questa mattina nel corso di una conferenza stampa nella sede TUA di Pescara alla quale hanno partecipato i vertici aziendali con il presidente Gianfranco Giuliante ed il direttore generale Maximilian Di Pasquale, oltre che al Governatore regionale Marco Marsilio e al manager Iveco Giorgio Zino. I bus, prodotti dalla Iveco e di tipo Crossway Low Entry Line E6 da 12,05 metri di lunghezza, si incardinano nella strategia di un sostanzioso piano di ammodernamento della flotta. I nuovi veicoli di TUA, oltre a contribuire ad un rinnovamento generale del parco gomma aziendale, presentano caratteristiche tecnologiche di rilievo quali la conformità alla direttiva EURO 6 step D e presentano una serie di tecnologie all’avanguardia. Infatti, i 19 autobus, che saranno da subito destinati ai servizi gestiti dalle sedi TUA dislocate nelle quattro provincie della regione, sono dotati di emettitrici/validatrici di titoli di viaggio, di POS per la bigliettazione con carte di credito, di un sistema conta-passeggeri alle porte, del sistema TVCC di controllo retromarcia (telecamera esterna) e porta posteriore (telecamera interna) con monitor sul cruscotto del conducente e di un computer e rete telematica di bordo per l’interfacciamento in tempo reale con la centrale operativa, impianti di climatizzazione con regolazione automatica e separata tra zona passeggeri e posta guida, la cui portata consente il completo ricambio d’aria nell’abitacolo ogni 1 minuto circa. Ma non solo. I nuovi Iveco presentano, tra l’altro, l’impianto di spegnimento automatico degli incendi nel vano motore ad acqua nebulizzata e sistemi elettronici di sicurezza della frenata e della stabilità in marcia del veicolo. “Presentare nuovi bus è sempre un momento importante per la vita aziendale – ha detto il presidente di TUA SPA, Gianfranco Giuliante –. Siamo particolarmente soddisfatti – ha continuato Giuliante – perché proprio quest’immissione in esercizio di nuovi 19 mezzi coincide sostanzialmente con un evento tanto atteso quanto delicato: la riapertura delle scuole. TUA – ha spiegato il presidente Giuliante – ha avviato già da diversi mesi un’interlocuzione costruttiva con i dirigenti degli istituti scolastici. Con l’intera struttura operativa abbiamo cercato di interpretare al meglio le mutate esigenze in fatto di trasporti, lavorando senza soluzione di continuità per garantire al meglio un servizio fortemente complesso. Scuola e trasporti – ha continuato Giuliante – sono sinergicamente integrati. Ci sono delle limitazioni oggettive che TUA, come ogni azienda di trasporti, subisce; si tratta di una serie di ulteriori complicazioni dettate dall’emergenza sanitaria in corso con le quali è necessario convivere. Nonostante le rigidità imposte dal contesto – ha spiegato Giuliante - abbiamo cercato di creare le basi per assicurare un servizio scolastico che sia efficace e sicuro. I nuovi autobus si inquadrano in una logica di miglioramento continuo del servizio, in un’ottica sociale per garantire ai tantissimi studenti abruzzesi di viaggiare in sicurezza. In questo modo e con questi presupposti – ha concluso Gianfranco Giuliante – vogliamo strutturarci affinché la flotta di TUA saprà essere al passo con i tempi e con le sfide che, di qui a breve, ci aspettano, a cominciare dal 24 settembre, giorno della riapertura delle scuole”.