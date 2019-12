Viadotti sequestrati A14, ancora traffico intenso, 10 km coda in Abruzzo

Si sta concludendo un week end davvero terribile per chi viaggia in A14 nel tratto Marche Abruzzo interessato da alcuni sequestri della magistratura, e domani non ci si aspetta di meglio.

E' una domenica da incubo per gli automobilisti in viaggio sull'autostrada A14 rimasti imbottigliati sull'arteria a causa dei restringimenti di carreggiata conseguenti al sequestro dei viadotti. Traffico intenso, aggravato anche dall'esodo verso sud dovuto alle festività natalizie. Al momento Autostrade per l'Italia segnala in Abruzzo dieci chilometri di coda tra Giulianova e Pescara Nord, tre chilometri tra Pescara Ovest e Pescara Sud e un chilometro tra Lanciano e Val di Sangro, mentre nelle Marche si registrano quattro chilometri tra Grottammare e San Benedetto del Tronto. Sempre come conseguenza dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria, chiusa la stazione di Roseto degli Abruzzi (Teramo) in uscita per chi proviene da nord e in entrata per chi è diretto verso nord. A monitorare la situazione viabilità è il Centro operativo autostradale (Coa) di Città Sant'Angelo (Pescara).