Via Verde Costa dei Trabocchi, incontro Provincia Chieti - Regione su futuro vecchie stazioni

Decisa l'istituzione di un tavolo di coordinamento relativo al PSTT, il Piano di Sviluppo Turistico e Territoriale.

"Si è svolta questa mattina presso il Palazzo della Provincia di Chieti una riunione con la Regione Abruzzo in merito all'acquisto delle vecchie stazioni ferroviarie e dei compendi ferroviari insistenti sulla Via Verde Costa dei Trabocchi".be dà notizia il presidente della Provincia di Chieti Francesco Menna.

"Un incontro proficuo che vede la massima collaborazione tra Provincia di Chieti e Regione Abruzzo al fine ultimo di arrivare quanto prima all'acquisizione delle stesse. In attesa che si concluda il tavolo tecnico con RFI, d'intesa con la Regione Abruzzo abbiamo deciso di istituire un tavolo di coordinamento relativo al PSTT, il Piano di Sviluppo Turistico e Territoriale. La Regione Abruzzo, nella persona di Enzo Pellegrini presente alla riunione per conto dell'Assessore regionale, Nicola Campitelli, si è resa disponibile ad inserire l'acquisto delle vecchie stazioni ferroviarie e dei compendi, all'interno del PSTT in conformità alla nuova normativa regionale affinché si rispettino con coerenza e rigore i principi di accoglienza turistica e di tutela ambientale della Via Verde Costa dei Trabocchi".