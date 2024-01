È andata in onda sabato 27 gennaio la puntata di Striscia la Notizia su Canale5 che ha proposto, tra i vari servizi, la rubrica antispreco di Luca Galtieri interamente realizzata nelle aule della Red Academy, la scuola di cucina accreditata dalla Regione Abruzzo, presentando insieme allo chef docente Cristopher Pelusi e agli allievi dell'ente di formazione, una ricetta per riutilizzare in maniera golosa gli avanzi delle feste.

Il format televisivo che gira l’Italia in lungo e in largo in cerca di ricette antispreco, stavolta ha scelto di fare tappa a Treglio e, quindi, nella Red Academy, dove gli studenti hanno dato pane per i denti del conduttore Galtieri con una ricetta vincente: Parrozzo, avanzi delle feste. Nuova vita per panettoni, torroni, frutta secca, carbone dolce e cioccolatini avanzati dalle feste natalizie, in un dolce particolarmente gustoso.



IL VIDEO QUI



“L’Idea di realizzare questo dessert è venuta dall’intenzione di riproporre uno dei dolci più conosciuti d’Abruzzo, il Parrozzo, appunto, in una versione un po' insolita – dichiara la Direttrice scolastica Gabriella Mincarelli – Infatti, anziché realizzare il dolce con i soliti ingredienti, abbiamo preparato una cupola con del panettone avanzato, ripiena di crema al torroncino e ricoperta con una ganache al cioccolato e crema inglese alla genziana. Insieme al piatto antispreco, abbiamo proposto una buona genziana del nostro territorio. Sicuramente un modo diverso e gustoso di eliminare lo spreco in cucina, un problema che in ReD cerchiamo di evitare quotidianamente, perché una buona gestione della cucina porta sicuramente a non avere scarti e sprechi alimentari. Nel nostro lavoro ci stiamo focalizzando molto sullo studio della cucina del domani, sul capire dove sta andando la gastronomia italiana e mondiale e come operare per migliorare la situazione attuale. È un paradosso che nel 2024 ci siano ancora tanto spreco e nello stesso tempo tanta denutrizione”.