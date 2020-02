Dopo la raccolta fondi in memoria della ricercatrice del Consorzio Mario Negri Sud, venuta improvvisamente a mancare il 3 settembre 2019, la Fondazione avvia una nuova importante inziativa in suo ricordo.

La Fondazione Abruzzese per le Scienze della Vita ONLUS, facendo seguito alla raccolta fondi in memoria di Stefania Spanò, già ricercatrice del Consorzio Mario Negri Sud e Professoressa di Microbiologia e Immunologia all’Università di Aberdeen, Scozia, venuta improvvisamente a mancare il 3 settembre 2019, ha bandito per l’anno 2020 un concorso per il conferimento di una borsa di studio, di durata semestrale, a lei intitolata, per un progetto di ricerca in Biologia Cellulare o Microbiologia Molecolare, da svolgere all’estero. L’ammontare della borsa di studio è 1.800,00 (milleottocento/00) euro mensili, al lordo delle trattenute di legge, per la durata di 6 mesi. Sarà riconosciuto un rimborso spese dell’ammontare massimo di 1.200,00 (milleduecento/00) euro per spese relative alla borsa di studio, dietro presentazione di giustificativi. Appare quanto mai significativo che l'uscita del bando avvenga proprio in questi giorni in cui la stampa esalta i risultati delle tre ricercatrici italiane, dello Spallanzani di Roma, che hanno isolato per prime in Europa, con l'Institut Pasteur, il corona virus. Sempre più la conoscenza dei rapporti fra l'uomo e i batteri (argomento di studio della Prof.ssa Spanò) o i virus (argomento di studio delle tre ricercatrici) è utile per la salute dell'uomo e di ciò che lo circonda. La borsa di studio istituita dalla fondazione abruzzese a sostegno della ricerca scientifica per le scienze della vita, ex Fondazione Negri sud onlus, è riservata ad una donna, fortemente motivata per la ricerca scientifica, che possa dimostrare legami con l’Abruzzo o il Molise (luoghi di origine di Stefania Spanò), in possesso di laurea di secondo livello in discipline scientifiche, conseguita presso un’Università Italiana non oltre due anni prima della scadenza del bando. Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire, via pec, all’indirizzo fondazioneabruzzoscienza@pec.it, entro e non oltre il 30 aprile 2020. La borsa di studio verrà assegnata entro il 30 giugno 2020. L’attività di ricerca all’estero dovrà essere svolta entro il 30 giugno 2021. Il bando di concorso, con i relativi allegati, le FAQ e la lista di possibili laboratori di ricerca all’estero, sono disponibili sul sito della Fondazione, al seguente link: https://www.abruzzoscienza.it/fondazione-abruzzese-per-le-scienze-della-vita/