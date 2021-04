L’Istituto educativo Castorani di Giulianova sarà interessato da importanti interventi strutturali

Lo rende Noto l'avocato Giulia Palestini neo presidente della Asp 2 Teramo.

“Lo storico Istituto Castorani di Giulianova sarà oggetto di importanti interventi strutturali grazie all’aggiudicazione del bando della misura Psr 7.4.”.

Lo rende noto il presidente della Asp 2 Teramo cui il Castorani fa capo, l’avvocato Giulia Palestini. “Nello specifico – aggiunge il presidente – oggetto dei lavori saranno un’ala del complesso storico, quella più antica dove, originariamente è nato l’istituto San Rocco poi inglobato dallo stesso Castorani e il campo di calcetto ubicato in viale dello Splendore”.

Per la riqualificazione della struttura sportiva sono stati stanziati circa 150mila euro che daranno nuova vita all’impianto che diverrà un vero e proprio fiore all’occhiello della città giuliese, un presidio di sport e tempo libero nel cuore urbano mentre per la storica sede è prevista la realizzazione di una ludoteca-mediateca con annesse postazioni internet e wifi per un importo di circa 11mila euro. Ma non è tutto perché tramite il reperimento di altri fondi, quell’area sarà oggetto di un altro importante intervento, per un costo di circa 40mila euro, che prevede il risanamento igienico-strutturale del fabbricato dove sono attualmente conservati due pregevoli lavori quali una mappa dell’Italia e una dell’Abruzzo, realizzate entrambe dai fruitori della struttura nel corso degli anni passati.

“Sono state definite tutte le fasi burocratiche – aggiunge Giulia Palestini – e gli uffici dell’Asp contano di procedere con la gara che complessivamente avrà un valore di circa 200mila euro, e gli affidamenti alle ditte aggiudicatarie entro il mese di giugno in modo che entro l’estate possano svolgersi i lavori e per la riapertura della stagione scolastica 2021-2022, ovvero a settembre, tutte le opere siano terminate e le strutture siano pienamente fruibili da utenti e cittadinanza”.

“Ringraziamo l’Asp 2 ed il suo neo presidente, l’avvocato Giulia Palestini, per l’ottimo lavoro che sta svolgendo per la salvaguardia e la riqualificazione di una struttura sociale e storica di grande importanza per la nostra comunità – dichiara il sindaco Jwan Costantini – siamo certi che tali interventi di carattere strutturale sapranno regalare nuove possibilità di aggregazione e socialità per i nostri bambini, oltre che a preservare importanti lavori storici della nostra regione e del nostro Paese e fornire alla città una nuova e funzionale struttura sportiva, nel cuore del centro storico cittadino”.