L'olio extravergine d'oliva abruzzese verso l'IGP: un riconoscimento di eccellenza e valorizzazione del territorio

L’ITS Academy di Lanciano (Ch), centro di eccellenza per l’alta formazione in meccatronica e informatica, ha aperto le iscrizioni ai nuovi corsi che partiranno a novembre 2024 confermando, oltre Lanciano, le sedi operative di Chieti, per la digital academy, e Teramo ed Avezzano (Aq) per l’automazione e la meccatronica.