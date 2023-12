ITS Academy di Lanciano primo Test center Siemens in Abruzzo

Progetto Certificazione Competenze Automazione per Docenti e Studenti - TEST Center e SCE Trainer Examinators

“E’ con grade soddisfazione ed orgoglio che apprendiamo la notizia di essere stati ammessi nella Rete Nazionale dei TEST center SIEMENS per la certificazione delle competenze di automazione” afferma Antonio Maffei Direttore della Fondazione ITS Academy Sistema Meccanica e Informatica di Lanciano (Ch). E aggiunge “questo ci consente di partecipare al Programma di Certificazione Competenze Automazione per Docenti e Studenti e ai Corsi di aggiornamento per Docenti su tematiche legate al mondo dell’Automazione e all’Industria 4.0”.

Un vero plus per le attività dell’ITS Academy di Lanciano, impegnata da sempre ad aumentare la qualità ed il livello delle competenze delle risorse umane presenti nel territorio al fine di rispondere alle evoluzioni tecnologiche più innovative in campo di automazione delle aziende regionali. Questo consentirà all’ITS Academy di entrare nella RETE di scuole e di docenti certificati a livello Nazionale in grado di valorizzare e certificare le competenze nell’ambito Automazione degli Studenti in uscita nel mondo del lavoro.

Per gli Studenti: poter accedere al mondo del lavoro con una valorizzazione delle competenze realmente acquisite. Per le Scuole: poter dare opportunità ai propri Studenti a strumenti valutativi «terzi» provenienti da una società leader nel mondo Automazione e che integrano quelli già presenti e proposti dai programmi ministeriali Per le Aziende: poter avere un quadro più ampio di valutazione del candidato nel momento della ricerca del proprio personale. Un ringraziamento al settore Education di Siemens sempre attento alle esigenze delle scuole, degli ITS ed in generale alla formazione delle giovani generazioni.