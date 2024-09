Il Governo regionale dell'Abruzzo investe oltre 13 milioni di euro per la difesa della costa: firmate le convenzioni con i comuni costieri

Il Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri annuncia fondi per contrastare l'erosione e valorizzare il litorale di Città Sant'Angelo, Montesilvano e Pescara, con interventi mirati e concreti.

“La difesa della costa per il nostro Governo regionale non è un teorema verbale, ma un atto concreto, reale, tangibile, al quale daremo forma e sostanza attraverso i fondi stanziati grazie all’accordo di coesione siglato lo scorso 7 febbraio con il Presidente del Consiglio dei Ministri Meloni. Oggi il primo passo, la sottoscrizione delle concessioni da parte di tutti i Comuni interessati ed esprimo la mia soddisfazione per gli investimenti previsti sulla costa di Città Sant’Angelo, Montesilvano e Pescara, per 13milioni 400mila euro complessivi”. Lo ha detto il Presidente del Consiglio della Regione Abruzzo Lorenzo Sospiri commentando la sottoscrizione odierna.

“Pescara e la sua fetta di provincia che si sviluppa sul mare soffrono da anni le conseguenze del fenomeno dell’erosione della costa – ha ricordato il Presidente Sospiri -, figlie anch’esse del cambiamento climatico, che ha progressivamente mutato temperature e correnti, ma anche di opere passate non sempre adeguate che hanno in molti casi favorito o comunque non impedito l’emergenza attuale. Sappiamo quanta importanza abbia il litorale sulla nostra economia generale, solo su Pescara è noto che le attività che si sviluppano sul mare producono almeno mille posti di lavoro l’anno, e questa consapevolezza si è tradotta in investimenti che ci hanno permesso di ottenere anche la Bandiera Blu per quattro anni consecutivi. Oggi arriva un provvedimento di natura straordinaria che ci consentirà di garantire una boccata d’ossigeno ai tre comuni costieri: 500mila euro per Città Sant’Angelo per la conservazione, valorizzazione, e rifioritura o risanamento delle barriere; 9milioni 700mila euro per la costa di Montesilvano con due interventi, il primo per 2milioni di euro prevede la conservazione e valorizzazione della costa con interventi di manutenzione da piano programmatico risorse PDC, il secondo per 7milioni 700mila euro finalizzati alla prosecuzione del salpamento delle barriere esistenti e la realizzazione di nuove barriere; due gli interventi su Pescara per 3milioni 200mila euro complessivi, ossia 2milioni 200mila euro destinati alla conservazione e valorizzazione della costa con interventi di manutenzione da piano programmatico risorse PDC-Pescara nord, 1milione di euro per la conservazione e valorizzazione della costa con interventi di manutenzione da piano programmatico risorse PDC-Pescara sud”.