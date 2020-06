Domani l'arrivo in Abruzzo di altri braccianti agricoli dal Marocco, lavoreranno nella marsica

L'attivazione dei corridoi verdi permette a chi ha da anni contratto lavorativo in Italia di tornare dal paese d'origine dopo lockdown

Domani pomeriggio atterreranno all'Aeroporto d'Abruzzo altri due voli charter provenienti da Casablanca, con a bordo braccianti agricoli del Marocco da impiegare nei campi del Fucino, su iniziativa di Confagricoltura l'Aquila. I voli , della compagnia aerea Alba Star, atterreranno all'Aeroporto alle 16.05 ed alle 18.35, ognuno con a bordo 124 passeggeri. Lo fa sapere con una nota la Saga. Altri due voli, erano atterrati il 21 e 22 maggio scorso, sempre con lo stesso numero di passeggeri a bordo. I lavoratori specializzati, verranno accompagnati nella Marsica, a bordo di autobus. Si tratta del frutto del lavoro diplomatico di Confagricoltura, in particolare con le Ambasciate in Marocco e in India, che ha coinvolto anche la Farnesina e l’ICE. La più importante Organizzazione datoriale agricola italiana ha con queste istituzioni relazioni consolidate negli anni ed aveva chiesto al Governo l’attivazione dei corridoi verdi per permettere il rientro degli operai extracomunitari che da anni hanno un contratto di lavoro con le aziende italiane, in modo da far fronte alle esigenze di raccolta nei campi. Si tratta di lavoratori che erano rientrati nei mesi invernali nei rispettivi Paesi di origine, per riprendere a marzo la nuova stagione agricola. Ma ciò gli era stato impedito dall'emergenza Covid-19.