I dispositivi di protezione arriveranno direttamente nelle cassette postali

Mascherine gratuite consegnate a domicilio a tutte le famiglie abruzzesi. E' l'iniziativa promossa dalla Regione Abruzzo, in collaborazione con Poste Italiane, che si occuperà gratuitamente della distribuzione. Lo ha annunciato in conferenza stampa il governatore Marco Marsilio. In oltre 650mila cassette postali abruzzesi verrà recapitata una bustina contenente due mascherine chirurgiche. "E difficile reperire i dispositivi di protezione - ha detto Marsilio - Il Governo ha imposto un prezzo massimo, ma è comunque difficile trovarne. L'Abruzzo, allora, si è organizzato per garantire un minimo di protezione ai cittadini. La Protezione civile ha acquistato 2,5 milioni di mascherine chirurgiche. In tre o quattro giorni tutte le famiglie le riceveranno nella propria cassetta postale". Il governatore ha ringraziato Poste Italiane e i suoi vertici, leggendo il messaggio del vicedirettore generale Giuseppe Lasco.La consegna dei dispositivi delle mascherine è già inziata.