Coronavirus, a Chieti parrucchieri barbieri acconciatori ed estetiste aperti tutti i giorni dalle 7.00 ALLE 23.00

Firmata l'ordinanza sindacale n°295 per l'ampliamento orari attività di servizi alla persona

Il sindaco di Chieti ,Umberto di Primio, al fine di garantire agli operatori del settore “servizi alla persona” la massima libertà di orari riguardanti l’apertura e la chiusura della propria attività, permettendo così una migliore gestione degli appuntamenti e degli spazi e una migliore programmazione delle attività nonostante le prescrizioni, annuncia la firma dell’Ordinanza Sindacale n. 295 che dispone, per le attività di parrucchiere, barbiere, acconciatore ed estetista, che non si trovano nei centri commerciali, la facoltà di restare aperte al pubblico in tutti i giorni della settimana, domenica e festivi compresi, dalle ore 07.00 alle ore 23.00, dal 23 maggio al 31 luglio 2020. Le attività dovranno essere svolte nel rispetto delle norme nazionali e regionali vigenti ed in ossequio al Protocollo di Sicurezza emanato dalla Regione Abruzzo con Ordinanza n.62 del 20.05.2020, Sezione 11.