Confidimpresa Abruzzo approva il bilancio e rielegge Fabrizio Bomba per il suo terzo mandato

"Per il futuro si punta su innovazione, digitalizzazioni, nuove sinergie, nuove soluzioni di finanziamento”

E’ stato approvato all’unanimità il bilancio del 2023 di Confidimpresa Abruzzo e nella stessa seduta si è proceduto anche al rinnovo del CdA che resterà in carica per i prossimi tre anni. Rieletto alla presidenza Fabrizio Bomba nel suo terzo mandato. Gli altri componenti, tutti riconfermati, sono: Antonio Di Menno Di Bucchianico (Vice Presidente), Maykl Gnagnarella, Marcello Di Menno Di Bucchianico, Roberto Gentile, Marco Memmo, Luca Annibale.

“Con immensa gioia e profonda gratitudine mi rivolgo a voi oggi, dopo la mia proclamazione a presidente per il terzo mandato di Confidimpresa Abruzzo. Questo momento è particolarmente significativo, poiché coincide con il sessantesimo anniversario della nostra amata organizzazione e questa fiducia rinnovata mi stimola a fare di più per questa storia cooperativa.” ha detto Bomba subito dopo la rielezione ringraziando il personale di Confidimpresa Abruzzo e Casartigiani, i consiglieri, soci.

All’assemblea erano presenti: l’assessore regionale alle attività produttive Tiziana Magnacca, l’onorevole Alberto Bagnai, il sindaco di Lanciano Filippo Paolini il comandante della Guardia di Finanza di Lanciano Domenico Siravo.

“Un bilancio solido con un grado di patrimonializzazione molto importante. Una governance che è stata nel tempo sempre di più migliorata ed allineata ai nuovi standard di mercato tutto questo per aiutare le imprese ad affrontare una sfida, quella del futuro, con tanti cambiamenti, con la necessità di investimenti e liquidità dove il Confidi darà sempre di più un importante supporto.” Ha detto il dott. Ermando Bozza, consulente del Confidi, nell’illustrare il bilancio.

La relazione è stata fatta da Luciano De Angelis, presidente del collegio sindacale che ha dato lettura anche della relazione della società di revisione, KPMG alla presenza del senior manager Renato Marino.

Nel suo intervento Bomba ha sottolineato che il Confidimpresa Abruzzo ha mostrato una crescita costante negli ultimi anni, consolidando la propria posizione nel panorama economico regionale ed ha parlato di futuro. “La previsione per i prossimi tre anni si basa su un'analisi delle tendenze di mercato, delle dinamiche economiche regionali e delle strategie adottate dall'organizzazione. I temi saranno Innovazione e Digitalizzazione. Nei prossimi tre anni, Confidimpresa Abruzzo si concentrerà sulla digitalizzazione dei servizi offerti. L'obiettivo è migliorare l'efficienza operativa e la soddisfazione dei clienti. Verranno implementati nuovi strumenti digitali per la gestione delle pratiche, la comunicazione con i soci e l'analisi dei dati. L'adozione di tecnologie avanzate, come l'intelligenza artificiale e il machine learning, consentirà di prevedere meglio le esigenze dei soci e di personalizzare i servizi offerti.” ha detto Bomba.

Ai numerosi artigiani ed imprenditori presenti il presidente ha annunciato l’ampliamento dei servizi offerti, introducendo nuove soluzioni di finanziamento e garanzia per le imprese. In particolare, verranno sviluppati prodotti specifici per i settori emergenti e per le start-up innovative. L'attenzione sarà rivolta anche alla sostenibilità, con l'introduzione di servizi finanziari che promuovano investimenti eco-compatibili e progetti di economia circolare.

Bomba ha parlato di maggiore collaborazione con le istituzioni pubbliche, le associazioni di categoria e i soggetti del sistema finanziario. Per supportare la crescita e l'espansione dei servizi, sarà necessario un potenziamento della struttura organizzativa. Questo includerà l'assunzione di nuove risorse umane, la formazione continua del personale e la riorganizzazione dei processi interni per garantire maggiore efficienza e rapidità di risposta. Nel suo intervento l’assessore regionale alle attività produttive Tiziana Magnacca , nel complimentarsi con Fabrizio Bomba, ha informato i presenti delle iniziative e delle risorse previste per sostenere anche le imprese artigiane “In questi anni Confidimpresa ha svolto un prezioso lavoro sussidiario garantendo l’accesso al credito."

"Un ruolo senza dubbio strategico nel sostegno alle imprese del nostro territorio. Infatti nella programmazione dei prossimi interventi di Regione Abruzzo e del mio assessorato sono previsti i voucher, in fase di ultimazione per i controlli burocratici, che ripercorrono un schema consolidato con un avviso per un primo importo di oltre 4 milioni di euro che a regime avrà una copertura di oltre 7 milioni, senza dimenticare i fondi Fers di cui una parte per 40 milioni sono destinati al microcredito nella consapevolezza che non è sempre facile per le piccole imprese accedere a linee di credito. Per tutte queste è in fase di approvazione una delibera di giunta per costituire un osservatorio permanente sul credito.”