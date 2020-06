Chieti, celebrato il 206° Annuale della fondazione dell'Arma dei Carabinieri

Insigniti della ricompensa dell'Encomio Solenne tre militari dell'Arma che si sono distinti nell'operazione antidroga denominata Design

È stato celebrato stamane a Chieti il 206° Annuale della Fondazione dell’Arma dei Carabinieri che si è tenuto presso la Caserma Pasquale Infelisi, sede del comando Legione Abruzzo e Molise. La celebrazione di oggi cade proprio nel centenario della concessione della prima medaglia d’oro al valore Militare alla bandiera di Guerra dell’Arma dei Carabinieri. La ricorrenza, commemorata in forma sobria e ristretta a causa dell’emergenza epidemiologica in atto, ha visto la partecipazione di S.E. il prefetto di Chieti, Dottor Giacomo Barbato, alla cui presenza il Comandante della Legione, Generale di Brigata Carlo Cerrina, ha deposto una corona d’alloro sulla lapide in onore dei caduti, posta all’ingresso della caserma. Dopo la cerimonia, il comandante della legione, alla presenza del Prefetto, del capo di Stato Maggiore della Legione e del Comandante provinciale di Chieti, ha personalmente e premiato tre militari attualmente in servizio al Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Chieti insigniti della ricompensa dell’ “Encomio Solenne”, tributata dal comandante del comando interregionale Ogaden di Napoli, per i brillanti risultati conseguiti con l’indagine denominata “Design” che, condotta tra il 2014 al 2018 sull’intero territorio nazionale, portò alla disarticolazione di un sodalizio mafioso consentendo complessivamente, l’arresto di 28 affiliati, di un latitante, nonché il sequestro di 8 kg di droga e di beni e quote societarie per un valore complessivo di 10 milioni di euro. Questi i nomi dei militari presenti oggi a Chieti ai quali è stato consegnato riconoscimento: il Luogotenente Carica Speciale Bruno Cacciatore, il Luogotenente Carica Speciale Francesco Antonio Salvatore ed il Vice Brigadiere Marco Caramanico.

L’Arma in Abruzzo e Molise ha uno stretto legame con il territorio e le sue comunità, nel cui ambito è radicata in modo inscindibile dalle realtà sociali e dalle tradizioni locali. Presente in ben 228 comuni con le sue Stazioni territoriali e Forestali,l’Arma in ben 208 centri rappresenta l’unico presidio di polizia e quindi, punto di riferimento delle cittadinanze locali per un’ampia e diversificata serie di esigenze e problematiche che, spesso, vanno oltre quelle strettamente attinenti l’ordine la sicurezza pubblica, fino all’ultima iniziativa con cui, nel quadro dell’emergenza Covid-19, è stata stipulata convenzione con le Poste italiane per ritirare la pensione agli anziani ultra settantacinquenni. La presenza dell’Arma in queste terre è molto antica, infatti l’istituzione dell’8^ Legione Carabinieri di Chieti risale al 24 gennaio 1861. Soppressa nel 1868 l’8^ Legione Carabinieri venne ricostruita nel 1919 subito dopo la Grande Guerra. Nuovamente soppressa nel 1927, la Legione verrà definitivamente istituita l’11 giugno 1944 ed allocata nell’attuale sede di via Madonna degli Angeli.