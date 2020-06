Presentato il Supporter Deluxe Hotel a Fossacesia Marina

Non solo due imprenditori ma due famiglie che hanno creduto fortemente in un progetto, anzi in un sogno diventato ora realtà. La società Sini di Donato Di Campli e Fabrizio Petronti - il nome nasce dalle iniziali delle rispettive signore Simona e Nicoletta – ha realizzato e presentato oggi alla stampa e alle autorità Supporter Deluxe Hotel, albergo a 5 stelle.

Una imponente ed elegante struttura che arricchisce con l'eccellenza dei servizi, con la particolarità del design e dell'arredo, la suggestiva cornice della Costa dei Trabocchi, a Fossacesia Marina. Un evento salutato da un parterre di riguardo, a cominciare dal presidente della Regione Marco Marsilio dall'assessore regionale al turismo Mauro Febbo, dal Prefetto di Chieti Giacomo Barbato, dal presidente della Provincia di Chieti Mario Pupillo, dalla consigliera regionale Sabrina Bocchino, dalla presidente di Confcommercio Marisa Tiberio. Una nutrita partecipazione che ha testimoniato l'importanza e il coraggio di un investimento di questo tipo. La determinazione dei due imprenditori non è venuta meno nonostante i mesi difficili dovuti all'emergenza Covid 19 e questa mattina la presentazione è arrivata nel giorno dell'ordinanza di riapertura emanata dal presidente dell'Esecutivo abruzzese. Una casualità che però ha aggiunto spessore e valore all'incontro, dominato da un'atmosfera di sincera emozione. Visibile nelle parole di Donato Di Campli che ha esordito ringraziando quanti hanno lavorato e permesso il raggiungimento di un obiettivo ambizioso e visionario. E ringraziamenti sono arrivati anche dal socio Fabrizio Petronti. “E' stato un lavoro portato avanti insieme con entusiasmo e con la volontà di vincere una scommessa non facile, ci siamo impegnati con la convinzione che questo progetto avrebbe significato molto per il nostro territorio in termini di promozione e di ulteriore conoscenza delle nostre straordinarie risorse” hanno detto. Sulle peculiarità della terra d'Abruzzo ha puntato l'accento anche Vito Pastore, chef di prestigio e direttore dell'Hotel, che conta di interpretare i colori e i sapori della nostra regione con piatti originali e invitanti, con la ricerca di ingredienti di qualità. E giovedì prossimo,18 giugno è prevista l'apertura dell'Hotel. “L'ordinanza firmata ieri sera, che prevede tra l'altro, la riapertura di strutture ludiche che ospitano discoteche all'aperto, eventi pubblici e fiere, ha un obiettivo specifico: sostenere il comparto turistico in un momento difficile - ha sottolineato il presidente Marco Marsilio - e questi imprenditori hanno avuto il coraggio di sfidare le conseguenze di una pandemia e puntare sul turismo di qualità. La reputo una scelta giusta. Questa nuova esperienza imprenditoriale, rappresenta un tassello fondamentale che aiuterà la nostra regione a crescere e guadagnare spazi in un settore trainante per l'economia abruzzese. Noi ci siamo assunti la responsabilità di firmare un'ordinanza che punta a rimettere in moto le attività che operano nel settore turistico, anticipando anche le scelte del Governo nazionale, e se rispetteremo le regole e osserveremo i protocolli di sicurezza, sono convinto che vinceremo la sfida”. L'Assessore Mauro Febbo ha ribadito come “la Regione sia impegnata a promuovere il territorio, attraverso interventi mirati ad attrarre turisti. La Costa dei Trabocchi rappresenta una eccellenza per l'Abruzzo, la nuova ciclovia diventerà una meta straordinaria. E noi faremo di tutto per valorizzarla”. Il Sindaco di Fossacesia Enrico Di Giuseppantonio ha evidenziato l'importanza di ricominciare investendo sulle bellezze del nostro territorio “Supporter Hotel significa molto anche in termini di occupazione, strutture di questo tipo costituiscono una grande attrattiva e sono in grado di creare vivacità e dinamismo. I servizi sono fondamentali se si vuole promuovere in maniera efficace la nostra costa, il paesaggio, il fascino di una natura incontaminata da soli non bastano”. Parole di apprezzamento per il Supporter Deluxe Hotel e per la lungimiranza, l'intuito e soprattutto il coraggio degli imprenditori Di Campli e Petronti, sono arrivate anche dal Presidente della Provincia di Chieti Mario Pupillo e dal Prefetto Giacomo Barbato mentre la consigliera Sabrina Bocchino ha richiamato l'attenzione sul ruolo spesso silenzioso ma determinante delle donne, riferendosi in questo caso alle due signore Simona e Nicoletta che hanno curato senza trascurare il minimo dettaglio, l'arredo della struttura.