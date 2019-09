Unibasket Lanciano, al via la stagione 2019 - 2020

Si è tenuta questa mattina presso la Sala Convegni di Lancianofiera Polo Fieristico d’Abruzzo la conferenza stampa con cui l’Unibasket Lanciano ha dato ufficialmente il via alla stagione sportiva ed agonistica per l’anno 2019 - 2020.

Si è tenuta questa mattina presso la Sala Convegni di Lancianofiera Polo Fieristico d’Abruzzo la conferenza stampa con cui l’Unibasket Lanciano ha dato ufficialmente il via alla stagione sportiva ed agonistica per l’anno 2019 - 2020. Il primo appuntamento in agenda è per domenica 29 settembre quando il roster frentano scenderà in campo sul parquet del Palazzetto dello Sport, per la sfida alla Vigor Matelica. Sono intervenuti alla presentazione l’Assessore allo Sport Davide Caporale, il Presidente del Comitato Fip Abruzzo dott. Francesco Di Girolamo, il Presidente dell’Unibasket Lanciano Carlo Valentinetti, il dirigente avv. Giuseppe Russo ed il coach Claudio Corà.



Carlo Valentinetti, presidente del’Unibasket ha inanzitutto voluto ringraziare Lancianofiera per l’impegno e la disponibilità data in questi mesi sia a livello istituzionale che logistico, l’amministrazione comunale per il supporto ma soprattutto lo staff tecnico per la bellissima annata passata ma anche e soprattutto per questa stagione ormai alle porte per il grande impegno e le energie profuse durante la fase della preparazione. Un plauso particolare è andato ai coach Corà e Borromeo ma anche a tutto l’organigramma che ha dato dimostrazione di professionalità e competenza in tutti i livelli ed in ogni settore, concludendo il suo intervento con l’augurio agli atleti e ai nuovi arrivati della squadra.