Presentazione ufficiale della squadra e dello staff tecnico del Lanciano FC in piazza Plebiscito domenica 8 settembre

In occasione di una delle giornate più sentite e care a tutti i lancianesi, l'8 settembre, giorno della festa del Dono alla Madonna del Ponte, il Lanciano FC è lieto di annunciare la presentazione ufficiale della squadra e dello staff tecnico che affronterà la stagione 2024/2025 del campionato regionale di Eccellenza Abruzzo.

L’evento si terrà alle ore 20.30 nel cuore della città di Lanciano, in piazza Plebiscito. La squadra sarà impegnata domenica 8 alle 15.30 per la prima partita di campionato, in trasferta: al momento non si conosce ancora l'avversaria e quindi dove giocherà la squadra poiché il calendario ufficiale sarà reso noto questa sera dalla Lega Nazionale Dilettanti Abruzzo.

"L’incontro delle 20.30 in piazza Plebiscito permetterà ai tifosi, ai cittadini e ai curiosi di conoscere da vicino i protagonisti che scenderanno in campo per difendere i nostri colori rossoneri. Vi aspettiamo numerosi sotto la Torre civica, sarà un'occasione per stringerci attorno alla nostra squadra in un momento di festa che coinvolge tutta la città. Ringrazio di cuore il presidente del comitato Feste di Settembre 2024, Marcello Basili, che da vero tifoso lancianese ha accolto con grande disponibilità la proposta di presentare la squadra di Lanciano in piazza durante le feste", dichiara il presidente del Lanciano FC Alberto Carlini.