Oltre trecento alla 1° edizione di Percorriamo Giulianova; Ecco i vincitori

Questa mattina si è tenuta la prima edizione di PercorriAmo Giulianova maratonina competitiva di 10 chilometri organizzata dall’Asd Turismo Podismo con il patrocinio del Comune.

La gara, inserita nel criterium Piceni & Pretuzi, è stata un vero successo grazie alla partecipazione di ben 61 team per un totale di 313 iscritti da Abruzzo, Marche, Lazio, Umbria, Campania e persino da Malta. La gara competitiva, sul percorso dei 10 km, è stata vinta in campo maschile da Biniyam Senibeta Adugna (Asd Turismo Podismo) in 00:33: 03", secondo Matteo Rossi (Asd Atletica Gran Sasso) 00.34;03", terzo il maltese Jean Paul Debono (Wolves Zurrieq ) in 00:34:20. La prima a tagliare il traguardo tra le donne è stata Marcella Mancini (Marà Avis Marathon) in 00:40:17; nella posizione immediatamente successiva si è piazzata Ilenia Narcisi (Atl. Avis S. Benedetto del Tronto) 00:42:08; sul terzo gradino del podio Chiara Angelini (G.P. Pretuzi Runners Teramo) con 00:42:41. Il Trofeo per la più giovane e il più giovane podista, istituito dall’assessorato allo sport del Comune di Giulianova è stato assegnato a Francesco Marcheggiani di 16 anni e a Chiara Angelini di 23 anni. È stato il sindaco Jwan Costantini a dare il via alla gara partita puntuale alle 9.30. Presenti fino alla cerimonia di premiazione gli assessori Federico Taralli (Sport), Marco Di Carlo (Turismo ed eventi), e i consiglieri comunali Paolo Giorgini e Paolo Bonaduce. Spettacolare il percorso allestito dall'organizzatore Turismo Podismo, dieci chilometri indimenticabili, fatti di emozioni indescrivibili prima della partenza sul Belvedere, e poi musica, energia, impegno, dislivello, panorami mozzafiato dal Gran Sasso al mare, cento volontari lungo il percorso, accoglienza ed applausi per tutti e infine i meritati premi e un ricco ristoro per gli atleti e accompagnatori. Davvero uno splendido evento con un cielo sereno a coronare una giornata di sport e di sana competizione. “Gli oltre 300 iscritti sono il segno di un grande successo per la prima edizione della gara podistica e per la nostra città, e sono certo che tutti gli atleti torneranno a casa con un bellissimo ricordo di Giulianova”, ha detto il sindaco Costantini, “Ringrazio Turismo Podismo per aver organizzato questa grande manifestazione che è destinata a crescere nei prossimi anni”. “La riuscita della gara è il risultato di un grande lavoro di squadra”, ha detto un soddisfatto Luca Delli Compagni: “Ringrazio tutti i miei collaboratori ed in particolare Pietro Promenzio, Gabriele Di Giuseppe, Patrizia Lupinetti, Sandro Federico, Fabrizio Capone, Maria Cilento, Melania Delli Compagni”. Stanchi ma appagati, i partecipanti hanno reintegrato le forze con un ricco ristoro seguito da applauditissime premiazioni che hanno decretato ancora una volta la buona riuscita della manifestazione che replicherà a dicembre del 2020.