L’Aquila, al via domani, domenica 26 maggio, la decima edizione della Stracittadina

Grande attesa per la famosa gara podistica che ogni anno attira tantissimi amanti della corsa e dello sport

C'è grande attesa per la decima edizione della Stracittadina Città dell’Aquila 2024 (Terzo Trofeo Gaetano Rosa) che si terrà nella giornata di domani, domenica 26 maggio 2024, tra le strade del capoluogo abruzzese. Un evento organizzato dall’ASD Atletica Abruzzo L’Aquila ed inserito nel calendario per il 2024 del Corri Marsica UISP, che assegnerà il titolo regionale di corsa su strada.

Si parte alle ore 10:00 dal Piazzale di Collemaggio e dopo un tragitto di 9.9 chilometri che attraverserà le vie più caratteristiche del centro storico aquilano, ovvero viale Collemaggio, viale Crispi, via XX Settembre, via Fontesecco, via Sallustio, via Camponeschi, via Andrea Bafile, piazza Palazzo, corso Principe Umberto, corso Vittorio Emanuele II, piazza Battaglione Alpini, via delle Medaglie d’Oro, un giro del Forte Spagnolo, via Pio Iorio, via Zara, via Signorini Corsi, via Maiella, via Invalidi della Guerra, via Vincenzo Gentile, via Berardino Marinucci, via Santa Maria a Forfona, via Maiella, via Panfilo Tedeschi, corso Vittorio Emanuele II, piazza Duomo, via Indipendenza, via Monte Guelfi, corso Federico II e viale Crispi sino a raggiungere la Villa comunale (Palazzo dell’Emiciclo) per l’arrivo della Stracittadina. La gara podistica prevede oltre alla corsa competitiva di 9.9 chilometri un’altra gara non competitiva di 5 chilometri per la quale non è necessario un tesseramento o il certificato medico, che è aperta a tutti e prevede lo stesso percorso della competitiva ma con un solo giro. L’evento propone inoltre, a partire dalle 9:30 e nei pressi della Villa comunale, le gare per bambini e ragazzi di ogni età. Da segnalare la presenza alla competizione podistica di 120 allievi della scuola della Guardia di Finanza di Coppito a suggellare un rapporto, tra la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza e il capoluogo abruzzese, che va avanti da oltre trent’anni. Non resta che aspettare domani per scoprire la cornice di pubblico che animerà le strade del capoluogo abruzzese alle pendici del Gran Sasso per la Stracittadina Città dell’Aquila 2024. Sarà sicuramente una bella domenica di sport.

Articolo di Emanuele Perilli