Nuovo direttivo OPI Chieti: formazione, sostegno agli infermieri e tutela dei cittadini le priorità del Presidente Cicolini

L'Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI) della provincia di Chieti ha rinnovato il proprio Consiglio Direttivo e le Commissioni d’Albo e Revisione dei Conti per il prossimo quadriennio. Il Presidente Giancarlo Cicolini ha espresso grande entusiasmo e determinazione, sottolineando l'importanza del lavoro che verrà svolto.

"Come ente sussidiario dello Stato, il nostro obiettivo sarà quello di intervenire, collaborare e supportare le attività degli altri enti istituzionali, in particolare la Regione Abruzzo. In un momento storico in cui la professione infermieristica si trova al centro dell'assistenza territoriale, la collaborazione con le istituzioni diventa fondamentale", ha affermato Cicolini.

Il Presidente ha inoltre ribadito la volontà di collaborare strettamente con la ASL Lanciano Vasto Chieti, sia a livello formativo che nella ricerca di soluzioni strategiche per tutelare la professione infermieristica, i professionisti e soprattutto i cittadini che si affidano al Servizio Sanitario Nazionale.

"Un altro obiettivo chiave sarà rafforzare la collaborazione con l'Università Gabriele d'Annunzio di Chieti", ha proseguito Cicolini. "L'università è il luogo dove crescono i futuri infermieri, ed è qui che l'Ordine può svolgere un ruolo importante nella loro formazione, sviluppando competenze professionali e fornendo una visione della rappresentanza ordinistica."

Nel prossimo quadriennio, l'attività dell'OPI Chieti sarà principalmente orientata al supporto dei colleghi infermieri, sia nel controllo e vigilanza delle attività professionali, come indicato dalle normative vigenti, sia nel fornire un supporto costante per ogni necessità lavorativa, sia in ambito territoriale che ospedaliero.

"L'Ordine delle Professioni Infermieristiche sarà sempre a disposizione di tutti i colleghi, per sostenerli nel loro lavoro quotidiano", ha concluso il Presidente.