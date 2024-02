Ponte sul fiume Sente, Sabrina Bocchino: con la comunicazione ufficiale del Ministro Salvini i lavori sono realtà

Il consigliere regionale ricandidato alle elezioni del 10 marzo prossimo: presto la comunità abruzzese di Castiglione e quella molisana saranno di nuovo collegate

“Altro che promesse elettorali di cui ha parlato il centrosinistra e, mi dispiace dirlo, qualche giornalista: in barba a qualsiasi epilogo catastrofico, il ponte sul fiume Sente che collega l’Abruzzo, in particolare la comunità di Castiglione e il Molise è una realtà. Come ha comunicato, l’altro ieri, ufficialmente il nostro leader, Matteo Salvini, lo scorso 26 gennaio si è concluso il procedimento per consentire l'inizio dei lavori per restituire ai molisani e agli abruzzesi la infrastruttura, evitando così l’isolamento dell’alto vastese”.

Sono le parole, piene di soddisfazione, con il consigliere regionale della Lega Sabrina Bocchino annuncia “la positiva conclusione di una vicenda, quella del ponte sul Sente, sul tappeto e irrisolta da anni”. Il ministro per le Infrastrutture ed i Trasporti, Matteo Salvini, ha fatto la importante comunicazione nella visita in Molise, nella tappa a Pozzilli, alla presenza di Bocchino, ricandidata alle elezioni abruzzesi del 10 marzo prossimo e dell'europarlamentare molisano della Lega Aldo Patriciello. “È la risposta concreta agli scettici, a chi non credeva nell'impegno assunto dal Ministro con la comunità molisana e dell'alto vastese - sottolinea ancora il consigliere Bocchino - . Salvini, pubblicamente, al cospetto di quasi 2 mila persone, ha sgomberato ogni dubbio. I lavori sul Sente sono stati finanziati e la convenzione è realtà. La Lega rispetta gli impegni assunti. Lo facciamo con la serietà che ci contraddistingue. La comunità dell'Alto Vastese merita la giusta attenzione - conclude Bocchino - ed io personalmente sono impegnata per trovare le dovute soluzioni ai problemi che la buona politica ha il dovere di risolvere”.