Nicola Campitelli aderisce al partito di Fratelli d'Italia Abruzzo

Lo comunica con una nota il senatore Etelwardo Sigismondi, segretario regionale di Fratelli d'Italia.

"Diamo il benvenuto in Fratelli d’Italia all'assessore regionale Nicola Campitelli, professionista e amministratore di grande valore noto per il suo profondo attaccamento al territorio, dimostrato nel corso della sua lunga attività politica e istituzionale. Conosco bene l'impegno di Nicola nei confronti dell'Abruzzo e in particolare della provincia di Chieti."

"Campitelli ha, infatti, dimostrato negli anni una grande conoscenza e attenzione sulle esigenze del territorio. La sua esperienza e la sua dedizione rappresenteranno un importante valore aggiunto per Fratelli d'Italia. È quanto dichiara il senatore e segretario regionale FdI, Etelwardo Sigismondi.