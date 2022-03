Lanciano: Lavori Fibra ottica, i nuovi operatori incontrano il Comune per evitare ulteriori disagi ai cittadini

Annunciato dagli assessori Paolucci e Bomba l'invio di diffide alle ditte che non hanno provveduto ai ripristini come dovuto.

Si è tenuta questa mattina a Lanciano una riunione tra l’Assessore comunale alla Digitalizzazione e Innovazione Tecnologica, Tonia Paolucci, l’Assessore all’Assetto del Territorio Paolo Bomba, e i rappresentanti di Fiber Cop, che in questi giorni sta completando la rete per la fibra nel territorio della città di Lanciano, in parte già realizzata da Open Fiber.

"Durante l’incontro, l’Amministrazione Comunale ha rappresentato alla ditta una serie di criticità emerse nel corso dei lavori, legate principalmente alla cattiva esecuzione dei ripristini del manto stradale. - si legge in una nota del Comune frentano - Questi interventi, autorizzati da una convenzione firmata nella primavera del 2021, quindi dalla precedente amministrazione, non fu mai dotata di un cronoprogramma di dettaglio dei lavori".

Gli assessori presenti hanno richiesto alla società l’indispensabile cronoprogramma, al fine di permettere all’Amministrazione stessa di limitare al minimo i disagi ai cittadini e di permettere al settore preposto di programmare e pianificare i lavori di rifacimento del manto stradale e della segnaletica, senza correre il rischio di manomissioni del suolo in presenza di strade appena riasfaltate.

L’Amministrazione comunale ha inoltre predisposto il controllo di tutti i lavori autorizzati fino ad oggi, e chiesto, contestualmente, il ripristino puntuale delle aree oggetto degli interventi, inoltre sono state già inviate le diffide alle diverse ditte che non hanno seguito i ripristini secondo le buone prassi.

"Si tratta dell’ultimo richiamo da parte dell’Amministrazione Comunale alla FiberCop, che se non si atterrà alle direttive impartite loro come previsto per legge si vedrà applicate le penali. - conlcude la nota del comune di Lanciano - L’incontro è stato molto costruttivo tant’è che i responsabili della FiberCop si sono resi disponibili a riparare e ripristinare tutti i lavori che sono stati contestati dagli uffici tecnici comunali, non appena le temperature atmosferiche permetteranno di intervenire correttamente".