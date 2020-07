Lanciano, D'Annuntiis: In funzione ascensore stazione ferroviaria Adriatico Sangritana

Il sottosegretario alla Presidenza Giunta regionale: Sanato il disservizio che persisteva da tempo.

Nella giornata odierna, gli uffici del Dipartimento Infrastrutture della Regione Abruzzo, hanno trasmesso alla società gestore della stazione ferroviaria Adriatico Sangritana di Lanciano il provvedimento che autorizza nuovamente l'utilizzo dell'ascensore, a seguito degli interventi di manutenzione per ripristino delle funzionalità."Lo ha dichiarato, in una nota, il Sottosegretario alla Presidenza della Giunta Regionale, Umberto D'Annuntiis."Posso quindi comunicare al consigliere Taglieri e a tutti i cittadini che fruiscono dei servizi ferroviari - continua - che con l'atto in questione, si intende sanato il disservizio che persisteva da tempo e che causava disagi. È stata mia premura, infatti, dare la massima attenzione sin da subito alla problematica che si era creata per giungere celermente ad una fattiva risoluzione".