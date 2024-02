Elezioni Regionali Abruzzo, Leonardo D'Addazio apre la campagna elettorale

Il Consigliere regionale di Fratelli d'Italia “Sempre dalla parte dei cittadini: non è uno slogan ma uno stile di vita”

“Un’attività legislativa intensa, in primis in qualità di presidente della V commissione consiliare, di cui vado fiero, soprattutto perché sono stato, e mi piacerebbe continuare ad esserlo, sempre dalla parte dei cittadini. Non è uno slogan ma uno stile di vita, personale e professionale”. Così, il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Leonardo D’Addazio, candidato alle elezioni del prossimo 10 marzo, ha esordito, venerdì sera, per l'apertura ufficiale della sua campagna elettorale, nella gremita sala polivalente, a Penne, che non ha potuto contenere la straripante folla di persone rimaste lungo la scalinata e nella piazza antistante.

Presenti il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, il senatore e segretario regionale del partito Etelwardo Sigismondi, il parlamentare e vice coordinatore regionale Guerino Testa, e il coordinatore provinciale Stefano Cardelli.

D’Addazio ha brevemente ripercorso i punti salienti dell’attività legislativa svolta “Trentadue commissioni eseguite – ha evidenziato - otto leggi approvate di cui sono proponente o cofirmatario , tra le quali spiccano l'approvazione della rete ospedaliera, che ha consentito a Penne e a Popoli di diventare ospedali di base con pronto soccorso aperto 24 ore su 24; il testo unico della cultura (Film commission), compiendo un vero salto di qualità per la valorizzazione e promozione del nostro patrimonio culturale; il riconoscimento a Penne come ‘Città della sartoria artigianale’ , ed il riconoscimento ai vigili del Fuoco volontari, indispensabile supporto in caso di emergenze, oltre ad otto risoluzioni ed una mozione."

"Per me, fare politica – ha detto nel suo intervento - significa essere al servizio dei cittadini. Non li attendo nel mio ufficio ma vado da loro, nei loro territori, nelle loro case, nelle loro ‘vite’. È una questione di rispetto”, ha concluso. Oggi, domenica 4 febbraio, D’Addazio inaugurerà anche la sede elettorale a Tocco da Casauria, in via Francesco Filomusi Guelfi 39, alle ore 16.00.