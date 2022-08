Elezioni Politiche, a Vasto Fratelli d'Italia presenta i suoi candidati di Camera e Senato

Alla conferenza stampa presenti il candidato al proporzionale del Senato Abruzzo, Etelwardo Sigismondi, coordinatore regionale del partito di Giorgia Meloni, il candidato all'uninominale del Senato, Guido Liris, assessore al Bilancio della Regione Abruzzo, e i candidati al proporzionale della Camera, Fabio Roscani, presidente di Gioventù nazionale, Antonio Tavani, il sindaco di Fara S. Martino, e coordinatore FdI della provincia di Chieti e l'On. Rachele Silvestri. Alla conferenza stampa ha preso parte il presidente della Regione, esponente di Fratelli d'Italia, Marco Marsilio.

"Noi veniamo dal territorio non dai palazzi, Vasto è la città dove sono nato, dove ho iniziato a fare politica, qui ho iniziato la mia esperienza amministrativa, prima in consiglio comunale per quattro consiliature e poi in Consiglio provinciale. Qui a Vasto nel 2012 abbiamo aperto la prima sezione di Fratelli d'Italia in Abruzzo, un territorio consegnato alla marginalità politica per anni e dove invece con il Governo Marsilio si è tornati ad investire, a programmare, a dare rappresentanza al territorio" Così Etel Sigismondi stamane nella conferenza stampa di presentazione della sua candidatura al Senato e di quella degli altri esponenti del partito della Meloni che scendono in campo nelle liste di Camera e Senato nelle prossime elezioni Poitiche del 25 settembre prossimi. Alla conferenza stampa presente il presidente della regione Marco Marsilio che ha espresso parole di grande apprezzamento nei confronti dei candidati esaltandone il percorso politico iniziato dal basso e trainato negli anni da quegli ideali e quei valori che sin da giovani sono riusciti a condividere e a portare avanti.

"La nostra forza ė il radicamento sul territorio, costruito giorno dopo giorno con tanti amici che rappresentano Fratelli d'Italia nei vari consigli comunali d'Abruzzo. Sono loro ad avere un contatto diretto con i cittadini raccogliendo le loro necessità, le loro proccupazioni. I nostri amministratori sono un patrimonio prezioso che ci accompagnerà in questa campagna elettorale". Ha detto Sigismondi. " Il progetto ambizioso che abbiamo per la nostra terra passa per elezioni politiche per creare un forte raccordo tra Governo regionale e nazionale e dare più forza all'Abruzzo. La nostra leader Giorgia Meloni sarà eletta in Abruzzo e darà centralità alla nostra regione".