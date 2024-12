Conferenza Programmatica del PD Abruzzo: Al via i Tavoli Tematici, Domani Assemblea con Elly Schlein

Pescara, 6 dicembre 2024 – Ha preso il via oggi al Museo Genti di Pescara la due giorni della Conferenza programmatica del Partito Democratico (PD) Abruzzo, con i tavoli tematici dedicati ai principali temi politici. Domani, la prima sintesi del lavoro svolto sui vari argomenti sarà al centro dell’assemblea plenaria con la partecipazione di Elly Schlein e Marta Bonafoni. I tavoli tematici, sei in totale, sono stati progettati dalla segreteria regionale in collaborazione con i Giovani Democratici, la Conferenza regionale delle Democratiche e tutte le articolazioni del partito, dai circoli alle federazioni. L’obiettivo è raccogliere idee e proposte da iscritti, militanti e simpatizzanti su temi cruciali per il futuro della regione, tra cui salute, formazione e istruzione, welfare e diritti, lavoro, agricoltura e sviluppo, ambiente, territorio e infrastrutture, e l’organizzazione interna del partito. Il segretario regionale del PD, Daniele Marinelli, ha sottolineato l'importanza di questo lavoro, che mira a creare un progetto solido e sostenibile per l’Abruzzo, una regione che non deve lasciare indietro nessuno. "Vogliamo una regione che si occupi di sanità, scuola pubblica, lavoro e sviluppo, che sappia affrontare le transizioni e programmare infrastrutture per il futuro", ha dichiarato Marinelli, aprendo i lavori insieme a Emanuela Di Giovambattista, coordinatrice della segreteria. L’obiettivo della Conferenza è quello di mettere al centro i reali bisogni degli abruzzesi, in contrasto con un governo regionale ritenuto inefficace. "Il PD è il perno della costruzione di un’alternativa a questo Governo regionale fallimentare", ha aggiunto Marinelli. La conferma della partecipazione della segretaria nazionale Elly Schlein alla chiusura dell'evento rafforza l’impegno del partito per la costruzione di una proposta politica forte e credibile, vicina alle necessità delle persone. Al termine della due giorni, la sintesi del lavoro dei tavoli verrà presentata a Schlein, affinché le riflessioni possano alimentare anche le battaglie di opposizione a livello nazionale contro il governo attuale. Marinelli ha ringraziato l’intera comunità del Partito Democratico, dalla base fino al gruppo dirigente, per il contributo dato a questo importante "cantiere democratico".